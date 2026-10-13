בגוש השינוי טוענים: הרצוג פועל להקמת ממשלת נתניהו–איזנקוט

איזנקוט נתניהו ( אבשלום ששוני/פלאש90, צילום: פלאש 90 )

האם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגדי איזנקוט ימצאו את עצמם באותה ממשלה לאחר הבחירות?

על פי דיווח של יערה שפירא בכאן 11, גורמים בגוש השינוי סבורים כי נשיא המדינה יצחק הרצוג נערך לאפשרות של מבוי סתום פוליטי, ועשוי לנסות לקדם ממשלה משותפת לשניים במקרה שלא תושג הכרעה ברורה בקלפי. לפי הדיווח, הרצוג כבר העביר מסרים לראשי מפלגות שעמם שוחח, וביקש מהם לפעול לריסון השיח הפוליטי. בסביבתו מבהירים כי הנשיא מעוניין למנוע מצב שבו ישראל תיגרר למערכת בחירות נוספת, וכי קיימות כמה אפשרויות להתמודדות עם תרחיש של תיקו פוליטי.

עוד באותו נושא שלמה פילבר: בשורות לא טובות בכלל לנתניהו חדשות סרוגים

בית הנשיא מכחיש: "לא שוחח על ממשלת אחדות"

למרות ההערכות בגוש השינוי, בבית הנשיא דוחים את הטענה כי הרצוג כבר מקדם הרכב ממשלתי מסוים.

"הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת", נמסר מבית הנשיא בתגובה לפרסום.

עוד הודגש כי "הנשיא לא עוסק בשלב זה בהרכב כלשהו של הממשלה, וכל זה יידון בהתייעצויות שיתקיימו בבית הנשיא לאחר קבלת התוצאות של הבחירות".