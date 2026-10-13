תיעד את תחנת הרכבת הקלה: שב"ח בעל עבר ביטחוני נעצר בבני ברק

אירוע חריג בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק: שוהה בלתי חוקי בן 32, תושב יהודה ושומרון, נעצר אתמול (שני) לאחר שנצפה מצלם ומתעד את התחנה התת-קרקעית אהרונוביץ'.

במהלך בדיקתו התברר כי מסר לשוטרים פרטי זהות כוזבים, וכי הוא חשוד במעורבות קודמת באירועים ביטחוניים.

האירוע החל בשעות הבוקר, כאשר מאבטחי הרכבת הקלה הבחינו באדם שעורר את חשדם בזמן שצילם והסריט בתוך התחנה. בעקבות התנהגותו הזעיקו המאבטחים את שוטרי יחידת הרכבת הקלה של משטרת מחוז תל אביב.

השוטרים שהגיעו למקום החלו בבדיקת זהותו של האיש. בתחילה מסר החשוד מספר תעודת זהות והציג את עצמו כתושב העיר טייבה, אולם בדיקה מעמיקה העלתה כי הפרטים שמסר אינם נכונים וכי הוא שוהה בישראל ללא אישור.

החשד: מעורבות בפיגועים נגד מטרות ישראליות

במהלך הבדיקה התברר למשטרה כי החשוד היה מעורב בעבר באירועים בעלי רקע ביטחוני. על פי הודעת המשטרה, הוא אף חשוד במעורבות בביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת משטרת בני ברק, שם נבדקות נסיבות הימצאותו בתחנת הרכבת ופעולותיו במקום.

היום (שלישי) צפויה המשטרה להביאו בפני בית משפט השלום בתל אביב ולבקש את הארכת מעצרו לצורך המשך החקירה.