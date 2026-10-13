טרגדיה בהוליווד: כוכב הסדרה המצליחה הלך לעולמו בגיל 34

השחקן אר ג'יי מיט, המוכר מברחבי העולם בזכות תפקידו האייקוני כוולטר ווייט ג'וניור בסדרת הדרמה זוכת פרסי האמי "שובר שורות", הלך לעולמו בנסיבות טראגיות והוא בן 34 בלבד.

על פי דיווח מיוחד של אתר TMZ, מיט שם קץ לחייו ביום שני בטקסס. גורם רשמי במחוז אישר את דבר מותו, ומרשויות אכיפת החוק נמסר כי נסיבות המקרה נחקרות ברגעים אלו.

מיט גילם במשך 56 פרקים את וולטר "פלין" וייט ג'וניור, בנו של גיבור הסדרה וולטר ווייט (בריאן קרנסטון). בדומה לדמותו בסדרה, מיט חי מילדותו עם שיתוק מוחין. בעקבות הפרסום הרב, הפך לאורך השנים לשגריר ולפעיל מרכזי לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלויות בתעשיית הבידור.

החדשות הקשות היכו בתדהמה את חבריו לתעשייה ואת מעריציו. רק מוקדם יותר החודש העלה מיט פוסטים מחויכים לרשתות החברתיות לצד לואיס מונקדה, ששיחק לצדו בדרמה המצליחה. במישור האישי, מיט היה מאורס לבת זוגו קנדי סוארז, לה הציע נישואים בשנה שעברה.

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