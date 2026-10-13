האסון ברכס רמים: בבית החולים מעדכנים על מצב הפצועים

זירת האסון ברכס רמים ( Ayal Margolin/Flash90 )

המרכז הרפואי זיו בצפת פרסם הבוקר (שלישי) עדכון על מצבם של הפצועים באירוע הקשה שהתרחש ברכס רמים שבצפון הארץ.

נכון לשעה 07:30, בבית החולים מאושפזים 13 פצועים, לאחר שאחד הנפגעים שוחרר לביתו אמש.

על פי הודעת בית החולים, שני ילדים מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים כשמצבם מוגדר קשה אך יציב. השניים עברו ניתוחים בעקבות פציעותיהם, ואחד מהם מורדם ומונשם. במחלקת כירורגיה למבוגרים מאושפזים שני פצועים נוספים, שמצבם מוגדר קל עד בינוני. במחלקת הילדים מאושפזים תשעה ילדים במצב קל. בבית החולים ממשיכים לעקוב אחר מצבם של הפצועים ולהעניק להם טיפול רפואי בהתאם לחומרת פציעותיהם.

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במקביל, במרכז הרפואי לגליל עדכנו כי 7 מתוך 8 הפצועים שהובאו לבית החולים נותרו מאושפים, כשמתוכם 3 פצועים קשה, פצוע אחד בינוני, 4 פצועים קל. מתוך כלל הפצועים נותחו 3 מהם.

לפי הודעת בית החולים, שניים מהפצועים מאושפזים ביחידת טיפול נמרץ ילדים במצב קשה. 5 הפצועים הנותרים מאושפזים בכירורגית ילדים, כשמצבם של אחד מהם קשה, והשאר בינוני וקל.

החשד: פצצת מצרר של חיזבאללה התפוצצה במהלך הטיול

האסון התרחש אתמול (שני), במהלך טיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות באזור רכס רמים, סמוך לגבול לבנון.

בפיצוץ נהרג אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט', ונפצעו תלמידים ואנשי צוות נוספים.

על פי ממצאי הבדיקה הראשונית של צה"ל, מקור הפיצוץ הוא ככל הנראה פצצת מצרר שנותרה בשטח בעקבות ירי רקטי של חיזבאללה.

לפי החשד, אחד התלמידים הרים את הנפל במהלך הטיול, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. נסיבות האירוע ממשיכות להיבדק.