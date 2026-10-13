מתקפה חריפה נגד סמוטריץ': "ירד לשפל חדש"

עימות חריף בין הציונות הדתית לדגל התורה: בביטאון המפלגתי של דגל התורה פורסמה הבוקר (שלישי) מתקפה חריפה במיוחד נגד שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בעקבות דבריו אמש על הציבור החרדי ועל מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו.

במאמר שפורסם בעיתון נכתב: "נעידת החמור הסבירה היטב למה הקשר המאולץ אך ארוך הימים נפרם והכל נפתח מחדש".

בהמשך תקפו כותבי המאמר את התנהלות סמוטריץ' וחבריו ביחס לעולם הישיבות, תוך השוואה חריפה לשלטונות ששלטו בארץ ישראל בעבר.

"שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל לא ניהל מלחמה נגד עולם הישיבות כפי שמנהלים אותה סמוטריץ' וחבריו בשם 'הגאולה'. גם שלטון ערבי לא!", נכתב בביטאון.

עוד נטען כלפי סמוטריץ' כי "גם אם ילמד כל ימיו, לא יגיע לקצה קצהו של מה שילד חיידר יודע", ובהמשך תהו הכותבים: "איזו גאולה יש בציונות הרודפת את היקר והקדוש ביותר לעם ישראל".

לצד המאמר הובאו גם דבריו של יעקב אשר, יו"ר מפלגת יהדות התורה: "של נעליך מעל רגליך כשאתה מעז לדבר כך על רבותינו. כבודם של גדולי התורה אינו כלי לבחירות. ובוודאי לא אמצעי נואש לגרד עוד כמה קולות בדרך לאחוז החסימה".