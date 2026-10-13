יוסף חדאד במתקפה על ערוץ 14: רק לביבי מותר, נכון?

יוסף חדאד ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יוסף חדאד, המתמודד מטעם מפלגת עמך ישראל, פרסם הבוקר (שלישי) ביקורת חריפה על ערוץ 14, בעקבות דיווחים שעסקו בקשריו בעבר עם עמותת "הצל ליבו של ילד", המסייעת לילדים חולי לב מרחבי העולם, בהם גם ילדים מעזה וממדינות אויב, לקבל טיפול רפואי בישראל.

הסערה החלה אמש, לאחר שבמהדורה המרכזית של ערוץ 14 פורסמה כתבה שעסקה בפעילותו של חדאד לפני מתקפת 7 באוקטובר. בתגובה טען חדאד כי מדובר בניסיון להציג אותו כמי שפעל לקידום העמותה, תוך השמטת ההקשר שבו נעשתה הכתבה. "במהדורה של ערוץ 14 פרסמו הערב עוד כתבה כחלק מהקמפיין הפוליטי נגדי, ונתנו שם דיווח שקרי ומסולף על כך שלפני השבעה באוקטובר קידמתי עמותה שמסייעת לילדים ממדינות אויב ומעזה להגיע לבתי חולים בישראל", כתב. לדבריו, התיעוד שהוצג בערוץ נלקח מכתבה שהכין במסגרת עבודתו העיתונאית בערוץ i24NEWS באנגלית, ומטרתה הייתה להציג לעולם את פעילותו ההומניטרית של ארגון ישראלי. "לא קידמתי את העמותה ולא קיבלתי ממנה שקל, קידמתי הסברה ישראלית!", הבהיר חדאד. "למה ערוץ 14 לא עושה תחקיר על זה?" בהמשך הצביע חדאד על כך שגם ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע בעבר תמיכה בפעילות העמותה, וטען כי בערוץ 14 בחרו שלא להזכיר זאת. "אבל רגע, יודעים מי עוד 'קידם' את העמותה הזו? ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו", כתב. "אז אולי מה שמותר לביבי אסור ליוסף חדאד, כמו למשל לדבר בעבר על מדינה פלסטינית". הבוקר החריף חדאד את הביקורת, לאחר שלדבריו גם בתוכנית הבוקר של ערוץ 14 המשיכו לעסוק בנושא.

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"ממש עכשיו במהדורת הבוקר בערוץ 14 ממשיכים לקדם את הספין הזה. לא הזכירו שם את נתניהו ש'קידם' את העמותה הזו, לא הזכירו שהם עצמם העלו כתבות חיוביות על העמותה הזו", כתב.

"ואגב רוצים עוד משהו מעניין? ביום העצמאות האחרון מירי רגב נתנה לחיים טייב להשיא משואה, וחיים טייב הוא נשיא באחד הסניפים של העמותה הזו! למה ערוץ 14 לא עושה תחקיר על זה?!"

חדאד חתם את דבריו בטענה כי הפרסומים נגדו נובעים ממניעים פוליטיים, והביע ביטחון בכך שהציבור לא יקבל את הטענות המופנות כלפיו.