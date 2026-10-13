אבל כבד: אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, נהרג אתמול באסון בגליל העליון

אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול (שני) באסון שאירע במהלך טיול של בית הספר בצפון הארץ.
וילנסקי, הצעיר מבין חמישה אחים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. בני משפחתו סיפרו על נער אהוב ומלא שמחת חיים, שעתידו נגדע בטרם עת.
"יאיר היה ילד של החיים. חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב, שכל עתידו עוד היה לפניו", מסרה המשפחה.
בעיריית מעלות תרשיחא הביעו צער עמוק על מותו של הנער. ראש העיר מוטי בן דוד, סגניו, חברי מועצת העיר והנהלת העירייה מסרו את תנחומיהם למשפחת וילנסקי בשעתה הקשה.
במקביל, העירייה ממשיכה ללוות את משפחות הנפגעים באסון. צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי החינוכי מעניקים סיוע ותמיכה רגשית לתלמידי בית הספר, למשפחות ולצוותים החינוכיים המתמודדים עם האירוע הקשה.
בעירייה קראו לציבור להתפלל לרפואתם השלמה של הפצועים, והודיעו כי פרטי הלווייתו של אלעזר יאיר ז"ל יפורסמו בהמשך.
משפחת וילנסקי ביקשה לכבד את פרטיותה ולהימנע מפניות לתקשורת בבקשה לראיונות או לתגובות בתקופה הקשה.