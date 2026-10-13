אבל כבד: אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, נהרג אתמול באסון בגליל העליון

אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הנער שנהרג אתמול (שני) באסון שאירע במהלך טיול של בית הספר בצפון הארץ.

וילנסקי, הצעיר מבין חמישה אחים, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. בני משפחתו סיפרו על נער אהוב ומלא שמחת חיים, שעתידו נגדע בטרם עת.

"יאיר היה ילד של החיים. חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב, שכל עתידו עוד היה לפניו", מסרה המשפחה.

בעיריית מעלות תרשיחא הביעו צער עמוק על מותו של הנער. ראש העיר מוטי בן דוד, סגניו, חברי מועצת העיר והנהלת העירייה מסרו את תנחומיהם למשפחת וילנסקי בשעתה הקשה.