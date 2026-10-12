מכבי חיפה ניצחה 4:1 נצמדה למכבי ת"א

המחזור

מחזור שישי בליגת העל. מכבי חיפה נצמדה למוליכה מכבי ת"א אחרי ניצחון משכנע על הפועל ירושלים.

זה התחיל דווקא עם שער אדום, בדקה ה-26 אידוקו מצא את עצמו חופשי מול השער ובעט משלושה מטרים פנימה.

אבל אז הגיע מהפך מהיר עם שער בנגיחה של נובקוביץ' ו-4 דקות לאחר מכן הוא בישל לברזאו שהצליח להתל בשני מגנים ולעבור בקור רוח את השוער זמיר בדרך לשער.

במחצית השנייה מכבי חיפה המשיכה בשלה - חורה בעט מקצה הרחבה לשער ומלמד שנכנס כמחליף הבקיע בנגיעה הראשונה וקבע את תוצאת המשחק.

אחרי שמכבי ת"א איבדה נקודות לסכנין ושאר המוליכות בצמרת ניצחו, צמרת ליגת העל צפופה מאוד, כשבין המקום הראשון ל-5 מבדילות 4 נקודות בלבד.

צמרת ליגת העל השבוע נראית כך:

מכבי ת"א 16 נקודות.

מכבי חיפה עם 15 נקודות.

הפועל ת"א והפועל באר שבע עם 13 נקודות

בית"ר ירושלים עם 12 נקודות

והפועל חיפה עם 9 נקודות.