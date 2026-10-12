משרד הבריאות הודיע הערב (שני) על ביטול ההנחיה לקיום לימודים באתרים חלופיים בשני בתי הספר התיכון החברתי וביה״ס ארזים באזור התעשייה בקריית אתא. ההחלטה התקבלה בעקבות נתוני ניטור סביבתי עדכניים, המצביעים על ירידה משמעותית בריכוזי הבנזן באוויר לערכים הנמוכים מערך הסביבה התקני.

כזכור, ההנחיה ניתנה אתמול בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן באוויר, על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בז״ן באזור. המשרד פעל מתוך נקיטת עקרון הזהירות המונעת ושמירה על בריאות התלמידים וצוותי החינוך, והורה על העברת התלמידים לאתרים חלופיים.

חזרה לשגרה החל ממחר

בהתאם להערכת המצב העדכנית, הלימודים בשני בתי הספר ישובו לסדרם החל ממחר, יום שלישי, 13 באוקטובר 2026. ההחלטה התקבלה לאחר שנתוני הניטור הסביבתי הראו כי ריכוזי החומר המסרטן בנזן ירדו מתחת לערך התקני, והסכנה לבריאות הציבור חלפה.

משרד הבריאות הבהיר כי ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור הסביבתי מדי יממה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה והגורמים הרלוונטיים, ויעדכן את הציבור ככל שיידרש. העבודות במפעלי בז״ן, שכללו תחזוקה תקופתית ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה, היו הגורם לעלייה הזמנית בריכוזי הבנזן.

רקע: חריגות חמורות בסוף השבוע

במהלך סוף השבוע האחרון (9–10 באוקטובר 2026) נמדדו ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא. בהמשך נרשמו ריכוזים גבוהים גם בתחנת הניטור חיפה – משרד הרישוי הישן. למרות ירידה זמנית בריכוזים בשעות הבוקר, בשעות הצהריים שוב החלה מגמת עלייה.

לנוכח המצב, הורה משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית קריית אתא, על אי קיום לימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר "ארזים" הסמוכים למתחם. בנוסף, המשרדים המליצו לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובפרט לילדים ולנשים בהריון, להימנע משהייה שלא לצורך באוויר הפתוח.

כעת, לאחר שהמצב חזר לשגרה והריכוזים ירדו, התלמידים יוכלו לשוב ללימודים הרגילים. משרד הבריאות ממשיך במעקב צמוד אחר איכות האוויר באזור, כדי להבטיח את בריאות התושבים והתלמידים.