סקר מנדטים: וינטר נשאר רחוק מאחוז החסימה

רחוק מאחוז החסימה. וינטר ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סקר מנדטים של מנו גבע עבור חדשות 12 מעלה כי מפלגת 'עמך ישראל' משיגה רק 1.8% כמעט חצי מהיעד של אחוז החסימה שעומד על 3.25%.

בסקר עצמו כמעט ואין חדש. התזוזה היא קלה בתוך הגושים. בגוש השמאל: איזנקוט עם 23 מנדטים, בנט-לפיד עם 13, ליברמן עם 9, גולן עם 9 משלימים גוש של 54 מנדטים. בימין, נתניהו עם 20 מנדטים, דרעי עם 8, כמו בן גביר. יעקב אשר עם 7 וסמוטריץ'-פייגלין עם 6 משלימים גוש של 49 מנדטים. גוש הערבים עם 13 מנדטים, 8 לרשימה המשותפת ו-5 לעבאס. ואת טבלת המנדטים משלימים הנדל-זליכה עם 4 מנדטים שלא שייכים לאף גוש.

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מוקדם יותר פורסם סקר מנדטים של חדשות 14 שהצביע על היחלשות משמעותית של גוש נתניהו. מהתייצבות על 63 מנדטים בסקרים הקודמים, יורד הגוש ל-61 מנדטים בלבד – נתון שמציב את הקואליציה על הרוב המינימלי ההכרחי ומעביר אותה מיתרון בולט להובלה נזילה ושבירה מאוד.

על פי הנתונים, מפלגת הליכוד ממשיכה להוביל בפער ניכר עם 29 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת "ישר" עם 20 מנדטים. ש"ס והדמוקרטים זוכות ל-10 מנדטים כל אחת, בעוד יהדות התורה והרשימה המשותפת מקבלות 8 מנדטים לכל אחת.

בהמשך המפה הפוליטית, מפלגת "ביחד", עוצמה יהודית, והאיחוד של הציונות הדתית וזהות מקבלות 7 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו ורע"ם עומדות על 5 מנדטים, ואילו חיבור נוסף בין המילואימניקים למפלגה הכלכלית עובר את אחוז החסימה ומשיג 4 מנדטים.

מנגד, שורת מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה לפי הסקר, בהן עמך ישראל, כחול לבן, נועם לישראל והציבור החרדי.

בחלוקה לגושים הפוליטיים, גוש נתניהו כאמור עומד על 61 מנדטים. גוש איזנקוט מקבל 42 מנדטים, המפלגות הערביות שוות 13 מנדטים, והחיבור בין הנדל לזליכה מחזיק ב-4 מנדטים.