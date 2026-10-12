הפצוע סיפר: ״הוא פתח את ההברגה - ואז זה התפוצץ"

נתניהו מבקר את הפצוע בבית החולים ( דוברות ראש הממשלה )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החינוך יואב קיש, הגיעו הערב (ב') לבית החולים רמב״ם לבקר פצועים מהאירוע הקשה בצפון ובני משפחותיהם.

בשעות הצהריים התפוצץ נפל של פצצת מצרר, שירה חיזבאללה. ככל הנראה אחרי שנערים מהישיבה התיכונית במעלות שיחקו איתו, כשמצאו אותו במהלך טיול.

איתן מסאורי, תלמיד בן 14 שנפגע מרסיס בצוואר בעדותו מהאירוע: ״הוא פתח את ההברגה - ואז זה התפוצץ, החבר׳ה עפו, היה איזה הלם של שתי שניות - ואחר כך אמרו לי שיורד לי דם. הבנתי שיורד לי דם מהצוואר״. עוד הוסיף הנער ״הבנתי שנפצעתי, ראיתי שחבר פצוע, ניסיתי לעזור לו״.

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לשכת ראש הממשלה מסרה עוד כי "ראש הממשלה נתניהו הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לכלל הציבור את ההנחיות והאזהרות, להדגיש את האיסור החמור לגעת בנפלים ולסרוק שטחים נרחבים לאיתור נפלים".