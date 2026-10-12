שלמה פילבר: בשורות לא טובות בכלל לנתניהו

שלמה פילבר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הסוקר ואיש האסטרטגיה שלמה פילבר מגיב לממצאי סקר המנדטים שפורסם בחדשות 14, ומזהיר מפני התפתחות מורכבת עבור הקואליציה שבועיים בלבד לפני ההליכה לקלפי.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, התייחס פילבר לחלוקת הקולות הפנימית בתוך המחנה הלאומי והצביע על הסכנה הטמונה בפיצול. "הבוחרים החרדים, הדתיים והימניים עדיין מתפזרים ב-6 מפלגות", כתב פילבר.

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לדבריו, הפיזור הזה מוביל לאובדן קולות קריטי שעלול לסכן את יכולת הרכבת הממשלה: "3.5 מנדטים מגוש הימין נשרפים ומקרבים את הגוש לקו ה-60 שבו לא היה יותר משנה וחצי. כאב ראש לא פשוט לגוש הימין שבועיים לבחירות".

ניתוחו של פילבר מגיע בהמשך לנתוני הסקר, שהציגו ירידה של גוש נתניהו מ-63 ל-61 מנדטים – גבול הרוב המינימלי בכנסת – לצד הישארותן של מפלגות ימין קטנות, בהן "נעם לישראל", מתחת לאחוז החסימה.