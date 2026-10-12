שלמה פילבר: בשורות לא טובות בכלל לנתניהו

הסוקר ואיש האסטרטגיה שלמה פילבר מגיב לממצאי סקר המנדטים שפורסם בחדשות 14, ומזהיר מפני התפתחות מורכבת עבור הקואליציה שבועיים בלבד לפני ההליכה לקלפי.
בציוץ שפרסם בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו, התייחס פילבר לחלוקת הקולות הפנימית בתוך המחנה הלאומי והצביע על הסכנה הטמונה בפיצול. "הבוחרים החרדים, הדתיים והימניים עדיין מתפזרים ב-6 מפלגות", כתב פילבר.
לדבריו, הפיזור הזה מוביל לאובדן קולות קריטי שעלול לסכן את יכולת הרכבת הממשלה: "3.5 מנדטים מגוש הימין נשרפים ומקרבים את הגוש לקו ה-60 שבו לא היה יותר משנה וחצי. כאב ראש לא פשוט לגוש הימין שבועיים לבחירות".
ניתוחו של פילבר מגיע בהמשך לנתוני הסקר, שהציגו ירידה של גוש נתניהו מ-63 ל-61 מנדטים – גבול הרוב המינימלי בכנסת – לצד הישארותן של מפלגות ימין קטנות, בהן "נעם לישראל", מתחת לאחוז החסימה.
3.5 מנדטים של הימין נשרפים רק בגלל עופר וינטר! הוא קצין פוליטי שסגור על מלא עם ליברמן ובנט כדי להפיל את הימין! לא נצביע לשום טירון פוליטי שמסכן אותנו