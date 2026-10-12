סקר מנדטים: מכה קשה לנתניהו; וינטר מתרסק

( שלו שלום / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש שפורסם בחדשות 14 מציג את תמונת המצב הפוליטית העדכנית, ומצביע על היחלשות משמעותית של גוש נתניהו. מהתייצבות על 63 מנדטים בסקרים הקודמים, יורד הגוש ל-61 מנדטים בלבד – נתון שמציב את הקואליציה על הרוב המינימלי ההכרחי ומעביר אותה מיתרון בולט להובלה נזילה ושבירה מאוד.

על פי הנתונים, מפלגת הליכוד ממשיכה להוביל בפער ניכר עם 29 מנדטים, כשאחריה ניצבת מפלגת "ישר" עם 20 מנדטים. ש"ס והדמוקרטים זוכות ל-10 מנדטים כל אחת, בעוד יהדות התורה והרשימה המשותפת מקבלות 8 מנדטים לכל אחת. בהמשך המפה הפוליטית, מפלגת "ביחד", עוצמה יהודית, והאיחוד של הציונות הדתית וזהות מקבלות 7 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו ורע"ם עומדות על 5 מנדטים, ואילו חיבור נוסף בין המילואימניקים למפלגה הכלכלית עובר את אחוז החסימה ומשיג 4 מנדטים.

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מנגד, שורת מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה לפי הסקר, בהן עמך ישראל, כחול לבן, נועם לישראל והציבור החרדי.

בחלוקה לגושים הפוליטיים, גוש נתניהו כאמור עומד על 61 מנדטים. גוש איזנקוט מקבל 42 מנדטים, המפלגות הערביות שוות 13 מנדטים, והחיבור בין הנדל לזליכה מחזיק ב-4 מנדטים.