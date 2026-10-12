מרגש: אחרי שלקה באירוע מוחי - יונתן רזאל מנגן בחתונת בתו. צפו

חודשים ספורים לאחר שעבר אירוע רפואי מורכב ואושפז במצב קשה, המוזיקאי והיוצר יונתן רזאל מציג סגירת מעגל מרגשת במיוחד. בתיעוד שהגיע לידי "סרוגים" נראה רזאל כשהוא עולה לבמה ומנגן על הפסנתר במהלך חתונת בתו רבקי, שנחגגה הערב (שני) בהשתתפות בני משפחה, חברים ואישי ציבור.

כזכור, לפני מספר חודשים עבר רזאל אירוע מוחי מורכב והובהל לבית החולים שערי צדק כשהוא במצב קשה. במהלך ימי האשפוז והטיפול הנמרץ ערכה משפחתו את שמחת אירוסיה של הבת רבקי לצד מיטתו בבית החולים, תוך שציבור רחב התפלל לרפואתו השלמה.

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לאחר שחרורו מבית החולים עבר רזאל תהליך שיקום, וכעת, בשמחת החתונה של בתו, הפתיע את הנוכחים כשחזר למקומו הטבעי ליד המקלדת וניגן לכבודה של הכלה. המשתתפים באירוע תיארו את הרגע כאחד הרגעים המרגשים והמעצצימים ביותר במהלך הערב, שלווה בדמעות שמחה ובהתרגשות רבה מצד כלל האורחים.