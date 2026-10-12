איפה דרעי? ש"ס מעלימה את היו"ר מהקמפיין

איפה דרעי? קמפיין ש"ס ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יש מספר אחד שש"ס לא הצליחה לשחזר כבר 27 שנה. המספר 17.

בבחירות 1999 קיבלה ש"ס 430,676 קולות, 13 אחוז מהקולות הכשרים. התוצאה העניקה לה 17 מנדטים והפכה אותה למפלגה השלישית בגודלה בכנסת, אחרי ישראל אחת של אהוד ברק והליכוד. לשם השוואה, שלוש שנים קודם לכן קיבלה ש"ס 10 מנדטים. בתוך מערכת בחירות אחת היא הוסיפה שבעה. במרכז הסערה עמד אריה דרעי. 27 שנה אחר כך, רגע לפני הבחירות, אותו דרעי עדיין עומד בראש ש"ס. אבל הפעם, לפי דיווח שפורסם השבוע, במפלגה דווקא מצמצמים את נוכחותו בקמפיין. הבחירות שבהן דרעי היה הסיפור בחירות 1999 נערכו בתקופה דרמטית עבור ש"ס. במרץ אותה שנה הורשע דרעי בבית המשפט המחוזי בירושלים בקבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים. זמן קצר לאחר מכן הגיעה מערכת הבחירות. במקום לנסות להרחיק את דרעי מהקמפיין, הפרשה הפכה לחלק מרכזי מהמאבק הציבורי סביב ש"ס. "תצא בחוץ", "הוא זכאי" הפכו לסמלים המזוהים עם התקופה ועם התמיכה בדרעי. תומכיו הציגו אותו ואת המפלגה כחלק ממאבק רחב יותר של הציבור הספרדי והמזרחי מול הממסד. התוצאה בקלפי היתה חסרת תקדים. ש"ס זינקה מ-259,976 קולות בבחירות 1996 ל-430,676 קולות ב-1999. מ-10 מנדטים ל-17. מאז, היא לא התקרבה שוב למספר הזה.

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2026: דרעי כבר לא במרכז

כמעט שלושה עשורים חלפו, והקמפיין הנוכחי מציג תמונה הפוכה. לפי דיווח של שלומי גיל בערוץ 16, דרעי נעדר מחלק ניכר מהקמפיין של ש"ס.

גורם בקמפיין טען כי סקרים פנימיים מצביעים על בעיה כפולה: בציבור החרדי קיימת ביקורת כלפי דרעי סביב סוגיית חוק הגיוס, ואילו בקרב חלק מהציבור המסורתי הוא מזוהה עם ההגנה על אי גיוס בני הישיבות.

חשוב לסייג: מדובר בטענה של גורם בקמפיין שצוטטה בתקשורת. ש"ס לא פרסמה את הסקרים הפנימיים שעליהם הוא מסתמך. אבל בחומרי הקמפיין האחרונים אכן ניכרת בחירה במסרים אחרים.

החייל ותלמיד הישיבה

אחד הניסיונות הבולטים של ש"ס לפנות לקהל שמעבר לגרעין החרדי הגיע באוגוסט. המפלגה פרסמה סרטון שבו נראית משפחה סביב שולחן השבת. אחד הבנים חוזר הביתה כחייל, ואחיו תלמיד הישיבה מקבל אותו בחיבוק ומספר שלמד תורה עבורו ועבור חיילי צה"ל.

המסר היה ברור: מבחינת ש"ס, החייל ותלמיד הישיבה הם חלק מאותה משפחה. גורם בש"ס אמר אז ל-N12 כי המפלגה תמכה תמיד בחיילים. לפי ש"ס, יותר מ-30 אלף חיילים הצביעו עבורה בעבר.

הסרטון הגיע כאשר המפלגה עמדה לפי הסקרים שפורסמו אז על שבעה מנדטים, רחוק משיא 17 המנדטים של 1999. הקמפיין גם הסתבך. בעקבות פנייה של מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה להסיר את הסרטון מחשבון ה-X של דרעי.

ש"ס תקפה בתגובה את ההחלטה וטענה כי הסרטון לא כלל סמל או אלמנט צה"לי. הבעיה של ש"ס נמצאת בין שני קהלים . אחורי השינוי מסתתר האתגר הגדול של ש"ס בבחירות האלה. מצד אחד נמצאים הבוחרים החרדים, כשסוגיית הגיוס הפכה לאחד הנושאים הרגישים ביותר עבורם. מצד שני נמצאות המשפחות המסורתיות, חלקן עם ילדים שמשרתים בסדיר ובמילואים.

ש"ס זקוקה לשני הקהלים

ב-1999 היא הצליחה לפרוץ הרבה מעבר לבסיס החרדי. המפלגה משכה מצביעים מסורתיים, תושבי פריפריה ומזרחים שלא השתייכו בהכרח לציבור החרדי.

כעת היא מנסה שוב לדבר אל הציבור הזה, אלא שהוויכוח על הגיוס מקשה עליה להחזיק בשני הקצוות. ובדיוק בנקודה הזאת נמצא גם דרעי. פעם הוא היה המנוע. היום הוא הבעיה?

האירוניה הפוליטית כמעט כותבת את עצמה. בבחירות 1999, כשדרעי עמד בלב סערה משפטית וציבורית עצומה, ש"ס לא הסתירה אותו. היא הלכה איתו. התוצאה היתה 17 מנדטים, שיא היסטורי שהמפלגה לא שחזרה.

ב-2022, יותר משני עשורים לאחר מכן, ש"ס קיבלה 392,964 קולות ו-11 מנדטים. ועכשיו, לפי הדיווח החדש, דווקא לקראת אחת ממערכות הבחירות הרגישות ביותר עבור המפלגה, אנשי הקמפיין הגיעו למסקנה הפוכה מזו של 1999: פחות דרעי.

דרעי בהפגנה בפתח מעשיהו; ודרעי בישיבת סיעת ש"ס השנה ( משה מילנר, לע"ם, יונתן זינדל/פלאש90 )

27 שנה מפרידות בין שתי התמונות. אז, אריה דרעי עמד במרכז הקמפיין וש"ס קיבלה 17 מנדטים.

היום הוא עדיין יו"ר המפלגה, אבל השאלה שמרחפת מעל הקמפיין שלה שונה לגמרי: האם האיש שהיה במשך שנים הנכס האלקטורלי הגדול ביותר של ש"ס הפך דווקא למי שהיא מעדיפה להצניע בדרך לקלפי?