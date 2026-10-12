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ח"כ לשעבר נכנס לחווארה ועקבותיו נעלמו

חשש כבד התעורר לשלומו של חבר כנסת לשעבר שנכנס למוסך בחווארה ונותק עמו הקשר. המשטרה הפעילה אמצעים טכנולוגיים מיוחדים עד שאותר ללא פגע

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דרמה לא קטנה התרחשה אתמול (ראשון) בכפר חווארה שבשומרון, לאחר שחבר כנסת לשעבר הגיע למוסך מקומי – ומאז נותק עמו הקשר למשך מספר שעות. כפי שפרסם לירן תמרי, בעקבות היעלמותו והחשש הכבד שנשקף לשלומו באזור, פתחה המשטרה בפעולות איתור נרחבות.

במסגרת המאמצים לאתר את נבחר הציבור לשעבר ולהבין מה עלה בגורלו, ביצעה המשטרה שורת פעולות חקירתיות ומודיעיניות רגישות, שכללו בין היתר שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצורך איכון ובירור מיקומו המדויק.

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בתום שעות של מתח ופעולות איתור מאומצות, הצליחו כוחות המשטרה ליצור קשר ישיר עם חבר הכנסת לשעבר. בשיחה עמו התברר כי הוא בריא ושלם וכי לא אירע כל אירוע חריג במוסך, ובכך הוסר החשש לחייו.
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