שבועיים לבחירות: הסקר שעשוי לטרוף את הקלפים

אבי מעוז ( אוליבייה פיטוסי / פלאש 90 )

סקר חדש שערך מכון הסקרים של רפי סמית חושף נתון מפתיע במערכת הבחירות הנוכחית: 5% מהציבור בישראל משיבים כי הם חושבים שיצביעו למפלגת "נעם לישראל" בראשות חבר הכנסת אבי מעוז. מדובר בנתון משמעותי, שכן אחוז החסימה עומד על 3.25%, ו-5% מהקולות הכשרים שקולים לכחמישה מנדטים – תרחיש שעלול לערבב מחדש את כל הקלפים הפוליטיים ביום שאחרי הבחירות.

מהנתונים עולה עוד כי 19% מהנשאלים השיבו "אין דעה", נתון המלמד כי כחמישית מהציבור טרם הכריעה בסוגיית ההצבעה, והיא מהווה את המאגר המרכזי שעליו נאבקות כל המפלגות בשבועיים האחרונים של הקמפיין. לצד זאת, 60% מהמשיבים ציינו כי בטוח שלא יצביעו למפלגה, ו-16% נוספים השיבו כי אינם חושבים שיצביעו לה. פילוח סקטוריאלי שנערך במסגרת הסקר מציג את התהליכים שמסבירים את התחזקות המפלגה. המפלגות החרדיות הגדולות, שריכזו בבחירות האחרונות 76.3% מקולות הציבור החרדי, ירדו ל-60.6% בלבד – צניחה חדה של כמעט 16 נקודות אחוז. בין היתר, יהדות התורה נשחקה מ-49.1% ל-40.6%, לצד ירידה נוספת מ-27.1% ל-20.0%.

במכון הסקרים של רפי סמית קובעים כי לא מדובר בתנודה נקודתית אלא בשינוי מבני. הירידה בנאמנות המפלגתית המסורתית, לצד הרצון לשמור על המחנה הערכי, מביאות לפיצול קולות שבו המפלגות הגדולות נחלשות והציבור מחפש כתובת פוליטית חדשה.

עוד באותו נושא המתקשרת "חושפת" את תוצאות הבחירות: "הוא יהיה ראש הממשלה" חדשות סרוגים

במפלגת "נעם לישראל" מביעים סיפוק מהממצאים ורואים בהם אישור לקו הרעיוני שהם מובילים. יו״ר המפלגה, ח״כ אבי מעוז, מסר בתגובה לנתונים: ״הציבור הדתי והמסורתי, הנאמן לערכי התורה והמשפחה, מבין שהוא זקוק לשמירה אמיתית ולא להבטחות. הוא מחפש מלחמה יומיומית על נושאי החינוך במדינת ישראל ולא רק כגימיק בערב הבחירות. הנתונים האלה הם רק ההתחלה, ואנחנו קוראים לכל מי שטרם הכריע להצטרף אלינו ולהבטיח שהקול הערכי יישמע בכנסת הבאה״.