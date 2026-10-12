בעקבות האסון: ח"כ ניסים ואטורי בתגובה ראשונה לסערה סביבו

חבר הכנסת ניסים ואטורי מגיב לטענות שהושמעו נגדו בעקבות האסון הקשה ברכס רמים, לפיהן הוועדה העוסקת בפינוי מוקשים ונפלים בראשותו התכנסה רק פעמיים במהלך הכנסת הנוכחית.

בתגובה לפרסומים מבהיר ואטורי כי כמות הישיבות הרשמיות במשכן אינה משקפת את המאמצים והעבודה בפועל. "ישיבות ועדה לא בהכרח מעידות על עשייה", מסר חבר הכנסת. "חברי כנסת לא הגיעו לדיונים, אז זה הפך לישיבות שלי מול הרשות לפינוי מוקשים".

ואטורי פירט את הפעולות שנקט בנושא הרגיש והבהיר כי העבודה התנהלה באופן רציף מול הגורמים המקצועיים: "היו מספר ישיבות מול הרשות, התנהלתי ישירות מולם וסיירתי בשדות מוקשים 3 פעמים. פרויקט הדגל שלקחתי על עצמי, מעבר לטיפול השוטף של פינוי מוקשים באזור הגבול המזרחי ורמת הגולן, היה פינוי המוקשים בפארק קנדה, לרבות גיוס סכום של 12 מיליון שקלים – שיוצא לדרך בקרוב".