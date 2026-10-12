משפחתה של היימנוט קסאו בעדכון לציבור

היימנוט קסאו ( ללא קרדיט )

במהלך הפגנה שהתקיימה למען הילדה היימנוט קסאו, הנעדרת מזה חודשים ארוכים לאחר שנעלמה ממרכז הקליטה בצפת, נשא אביה, טספיה קסאו, דברים חריפים וקרא למעורבות ישירה של ראש הממשלה וזרועות הביטחון בפרשה.

"אנחנו כאן עם מסר יחיד לראש הממשלה", אמר קסאו במהלך המחאה. "אם הוא ראש ממשלה של מדינה דמוקרטית, אז הוא חייב להנחות שדוד זיני והשב"כ יקבלו את האחריות על החקירה של היימנוט. ברוך השם המדינה שלנו חזקה ויש את הטכנולוגיה. אנחנו יודעים מה היא עשתה מול חמאס ומול איראן, ואנחנו יודעים שהיא יכולה להיכנס למנהרות או לחדר ספציפי. אנחנו יודעים שייכולים לעשות הכול ואנחנו גאים בה – אבל למול מה שאמרתי עכשיו, מדינת ישראל לא עשתה דבר כדי להחזיר ילדה בת 9. זו בושה".

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קסאו הוסיף ומתח ביקורת קשה על סדר העדיפויות בחלוקת המשאבים: "בשביל הילדה הקטנה שלנו לא השקיעו את המשאבים, ועכשיו הדרישה והתביעה תהיה לא רק שלנו ולא רק של משפחת קסאו – אלא של כולם. גם אם לנו אין את הכלים לתבוע, אנחנו יודעים שאתם הכוח שלנו ותעזרו לנו. אתם כאן וטוב שכך, כי היום זו הילדה שלנו ומחר זו יכולה להיות הילדה שלכם".

בסיום דבריו הודה למשתתפים שהגיעו לתמוך במאבק המשפחה: "אנחנו יודעים שזה לא פשוט לבוא בגלל זמן ומרחק, ואנחנו יודעים שזה תובע מכם זמן וכוח ואתם מקריבים את עצמכם עבורה. אני מבקש שתמשיכו לבוא – ככה רק נצליח, ככה היימנוט תחזור".