סוף שבוע מיוחד במינו התקיים באי לנאי שבהוואי, כאשר השחקן טובי מגווייר, הידוע בעיקר מתפקידו כספיידרמן, הגיע לחתונה של גרושתו ג'ניפר מאייר - ולא רק כאורח. מגווייר, בן ה-51, ערך בעצמו את טקס הנישואין של מאייר עם בן זוגה החדש, ג'פרי אוגונלסי, במלון היוקרתי Four Seasons.

החתונה התקיימה בשבת האחרונה, פחות משלושה שבועות בלבד לאחר שהגירושים של מאייר ומגווייר הושלמו רשמית. השניים, שנישאו ב-2007 ונפרדו ב-2016, הגישו בקשה לגירושים רק ב-2020, והליך שנמשך כעשור הסתיים לבסוף ב-21 בספטמבר השנה.

משפחה מורכבת שעובדת

לשניים שני ילדים משותפים - רובי בת ה-19 ואוטיס בן ה-17, ששניהם השתתפו בחתונה. כמו כן, נכחה באירוע גם בתם התינוקת של מאייר ואוגונלסי, שנולדה מוקדם יותר השנה. על פי הדיווחים, רשימת האורחים כללה שמות בולטים מהוליווד, ביניהם לאונרדו דיקפריו ובת זוגו ויטוריה צ'רטי, השחקנית קורטני קוקס, רייצ'ל זו, וכן מייסד אמזון ג'ף בזוס ואשתו לורן סנצ'ז בזוס.

מאייר, מעצבת תכשיטים בת 49, ואוגונלסי נקשרו לראשונה בקיץ 2023. בהמשך אותה שנה הופיעו יחד על השטיח האדום, ובאוגוסט 2024 הודיעה מאייר על אירוסיהם. אוגונלסי, בנו של המיליארדר הניגרי אדבאיו אוגונלסי, הוא עורך דין ובנקאי השקעות, ומשמש כמייסד ומנכ"ל חברה לניהול אומנים בתחום המוזיקה והבידור.

"הוא אבא מדהים והוא בעל לשעבר מדהים"

הבחירה במגווייר לערוך את הטקס אינה מפתיעה למי שעוקב אחר הדברים שמאייר סיפרה בעבר על היחסים במשפחה. בריאיון שנתנה למגזין People במאי השנה, היא תיארה תמונה של משפחה מורכבת שמצליחה לשמור על קשרים טובים: "אנחנו נוסעים יחד. אנחנו מבלים יחד בכל חג. אנחנו מבלים יחד בכל יום הולדת".

על מגווייר עצמו הוסיפה מאייר: "הוא אבא מדהים. הוא בעל לשעבר מדהים. וג'פרי אוהב אותו והוא אוהב את ג'פרי. אז הכול פשוט עובד". דבריה אלה מסבירים את הבחירה המיוחדת לבקש ממנו לערוך את הטקס - מחווה שמעידה על רמת הבגרות והאמון ההדדי בין בני הזוג לשעבר.

הסיפור המיוחד הזה מצטרף לשורה של דוגמאות בהוליווד למשפחות מורכבות שמצליחות לשמור על קשרים חמים גם לאחר הגירושים. מגווייר, שזכה לתהילה עולמית בזכות תפקידו כפיטר פארקר בסדרת סרטי ספיידרמן של הבמאי סם ריימי בשנות ה-2000, ממשיך להוכיח שגם מחוץ למסך הוא יודע לגלם דמות של גיבור - הפעם בחיים האמיתיים.