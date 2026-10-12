הדרמה במשפט נתניהו: "זה יכול להביא לביטול כל כתבי האישום" 

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

היום (שני), בתוכנית ״יומן הערב״ בגלי ישראל, התייחס עו״ד ציון אמיר לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במשפט נתניהו. אמיר העריך כי הטענות על כשלים בהתנהלות החקירות עשויות לבסס טענת הגנה מן הצדק, שלדבריו יכולה להביא לביטול כתב האישום.

אמיר קשר את הטענה, בין היתר, למה שתיאר ככשלים חמורים, לפגיעה שיטתית בזכויות ולחקירות שלטענתו נערכו ללא האישורים הנדרשים ובניגוד לחוק יסוד הממשלה. הוא אמר כי מכלול הדברים עשוי לבסס את טענת ההגנה. ״אותה טענת הגנה שיכולה לעבוד לאורך כל הקו על הכשלים האיומים, פגיעה בזכויות עמוקה ושיטתית של שיטות חקירה, של חקירות ללא אישורים של ימ״ש בניגוד לחוק יסוד הממשלה וכל יתר הדברים שלא נחזור עליהם, הקשים והחמורים, מבססת את ההגנה של הגנה מן הצדק שיכולה להביא לביטול כל כתב האישום״, אמר.

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לדברי אמיר, משמעות הדוקטרינה היא שניתן לטעון לזיכוי גם כאשר קיימות ראיות. ״המהות של הגנה מן הצדק, הדוקטרינה הזאת אומרת גם אם יש ראיות חובה לזכות״, אמר.

עם זאת, כשנשאל אם זה הזמן להעלות את הטענה, אמיר השיב: ״אני לא הייתי מעלה את זה כבר עכשיו״. הוא אמר כי היה ממשיך בשמיעת עדי ההגנה ובבירור הטענות הנוגעות להתנהלות גורמי החקירה והפרקליטות, לפני העלאת הטענה.