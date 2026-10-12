שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לטרגדיה הקשה

שקמה ברסלר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

ברקע האסון הכבד ברכס רמים שבו נהרג תלמיד ישיבה תיכונית ונפצעו 19 נוספים כתוצאה מפיצוץ נפל אמל"ח, מנהיגת המחאה שקמה ברסלר תקפה בחריפות את הממשלה והנהגת המדינה.

בציוץ שפרסמה בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלה, קשרה ברסלר בין האירוע הקשה לצורת הנהלת המדינה וכתבה: "אסון רודף אסון, מחדל רודף מחדל. זו. לא. גזירת. גורל". ברסלר הוסיפה ומתחה ביקורת נוקבת על היעדר העברת אחריות ומינויים בשירות הציבורי: "זה מה שקורה כאשר לא חוקרים, כאשר אף אחד לא אחראי על כלום. זה מה שקורה כשאת המשרות מאיישים אנשים על בסיס קשרים אישיים".

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התגובה של ברסלר מגיעה בעקבות הטרגדיה הקשה שאירעה מוקדם יותר היום בצפון, כאשר קבוצת תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית "אורט מעלות" טיילה באזור רכס רמים שבגליל העליון. מתחקיר ראשוני של צה"ל עולה כי אחד התלמידים הכניס לתיקו פריט אמל"ח – ככל הנראה פצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח. הפריט התפוצץ בתוך התיק סמוך לכביש, וגרם למותו של תלמיד כבן 16 ולפציעתם של 19 בני אדם נוספים.