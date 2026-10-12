המתקשרת "חושפת" את תוצאות הבחירות: "הוא יהיה ראש הממשלה"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

שבועיים בלבד לפני הבחירות, המתקשרת עדן הודיה כהן כבר מסמנת את התוצאה שהיא צופה למערכת הפוליטית: ניצחון לבנימין נתניהו, גם אם הדרך להקמת הממשלה תהיה רצופה קשיים ותוביל את אזרחי ישראל לסיבוב נוסף בקלפי.

בסטורי שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה, המונה כ-211 אלף עוקבים, חזרה כהן על תחזיתה והבהירה כי להערכתה המאבק הפוליטי לא יגיע לסיומו כבר בסבב הראשון. כהן כתבה באופן נחרץ כי "ביבי יקח את הבחירות", ובהמשך התייחסה לאפשרות של הליכה לבחירות חוזרות כשהיא שבה ומדגישה: "ביבי לוקח". לדבריה, התוצאה הפוליטית הסופית עשויה להתברר רק לאחר יותר מסבב הצבעה אחד.

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התחזית הזו של כהן הצטרפה לדברים שאמרה ערב קודם לכן, במהלך חגיגות יום ההולדת של אשת התקשורת אופירה אסייג. בפני החוגגים במקום העבירה כהן מסר דומה כשאמרה כי הבחירות יתקיימו במועדן והוסיפה כי היא רואה שני תאריכים שונים, תוך הערכה כי הניסיונות להרכיב קואליציה יציבה לאחר הסבב הראשון לא יצלחו וידרשו סיבוב נוסף.