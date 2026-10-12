ח״כ הליכוד מזהיר: "הם ינסו לגנוב את הבחירות"

היום (שני), בתוכנית ״יומן הערב״ עם סילבן שלום ודורון כהן בגלי ישראל, הזהיר בוארון מפני ניסיונות אפשריים להפריע לבחירות הקרובות. הוא אמר כי השב״כ צריך להיכנס לתמונה כדי למנוע, לדבריו, הפרעה מצד מי שכינה ״אנשי גורמי שמאל רדיקלים״.

״אני חושב שהשב״כ צריך להיכנס לתמונה כדי למנוע באמת הפרעה אמיתית של אותם אנשי גורמי שמאל רדיקלים״, אמר בוארון. בהמשך הוסיף: ״כי הם ינסו להפריע לבחירות. הם ינסו לגנוב את הבחירות״.

בוארון קרא להיערך לאפשרות של שיבוש הבחירות, וטען כי מי שינסה לעשות זאת יפעל כדי להביא להחלפת נתניהו ולהורדת הליכוד מהשלטון. ״וצריך להתכונן לזה והשב״כ צריך להתכונן לזה, כי הם יעשו הכול - הכול - כדי להוריד את נתניהו, את ראש הממשלה מהשלטון ולהוריד את הליכוד מהשלטון״, אמר.

חבר הכנסת הודיע גם כי בכוונתו להגיע לוועדת הבחירות המרכזית במהלך ליל ספירת הקולות. לדבריו, הוא יהיה במקום כדי לוודא שלא יגנבו את הבחירות ולעקוב אחר האפשרות שתתרחש אלימות.

״אני הולך להיות שם גם במהלך הלילה בספירת הקולות בוועדת הבחירות המרכזית כדי לראות שלא גונבים לנו את הבחירות ואנחנו נראה אם תהיה שם אלימות או לא״, אמר. בדבריו לא פירט מה יהיו סמכויות השב״כ או כיצד הוא מצפה שיתערב בתהליך.