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שינוי מגמה; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות סתיווי, ואחרי הפוגה קצרה הגשם יחזור לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

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((צילום: Marko Duca / שאטרסטוק))

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות סתיווי, ואחרי הפוגה קצרה הגשם יחזור לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה.

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יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בצפון ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.
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