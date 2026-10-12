שינוי מגמה; הגשם חוזר לשני איזורים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות סתיווי, ואחרי הפוגה קצרה הגשם יחזור לשני איזורים. תחזית מזג אוויר
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בצפון ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל.