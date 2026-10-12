העיתונאית נגד עמית סגל: "לא אמור להיות חלק מהמשחק הפוליטי"

עמית סגל ( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

היום (שני) כתבה סיון קלינגבייל ברשת X כי עיתונאים אינם אמורים להיות מעורבים בכתיבת נאומים עבור פוליטיקאים או להשתלב במשחק הפוליטי. לדבריה, עליהם לשמש משקיפים, לדווח ולבקר, גם כשהדבר נוגע לאנשים שהם תומכים בהם.

קלינגבייל סיפרה כי בתחילת דרכה כעורכת TheMarker נפרדה מכותב לאחר שביקש לכתוב נאומים לראש מפלגה. היא הוסיפה כי ידיעות אחרונות נפרדו מיהודה שוחט לאחר שכתב נאומים לבני גנץ ולכחול לבן. לדבריה, כתיבת נאומים עבור פוליטיקאי מפרה את תקנון האתיקה העיתונאית.

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בהמשך התייחסה קלינגבייל לפריצה ולפרסום תכנים שנחשפו בעקבותיה. ״חשוב גם להזכיר כי פריצה היא עבירה ולכן גם לצטט ממה שנחשף זאת עבירה״, כתבה. לדבריה, זו הסיבה שהיא מתייחסת לדברים שאמר עמית סגל בעצמו בסרטון שפרסם, ולא לדברים שנחשפו בפריצה.

קלינגבייל גם דחתה את הטענה שלפיה עיתונאים נוהגים כך באופן שגרתי. ״בניגוד לדבריו סגל, לא כך עושים כולם״, כתבה. היא הוסיפה כי עיתונאי, גם אם הוא מזוהה בדעותיו, אינו אמור להיות חלק מהמשחק הפוליטי, אלא לשמש משקיף.

״עיתונאי תפקידו לדווח ולבקר – כן, גם את מי שהוא חפץ ביקרו״, כתבה קלינגבייל. בסיום הפוסט הזכירה את דבריו של סגל עצמו: ״שקט הוא רפש״.