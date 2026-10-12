ממחר בבוקר: בעקבות האסון - שר החינוך בהחלטה דרמטית

בעקבות האסון הכבד ברכס רמים, שבו נהרג תלמיד ישיבה תיכונית ו-19 נוספים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל אמל"ח, שר החינוך יואב קיש ימסור הערב (שני) הצהרה מיוחדת לתקשורת בשעה 19:30 מבית החולים רמב"ם בחיפה.

על פי דיווחו של עיתונאי חברת החדשות ירון אברהם, שר החינוך צפוי להודיע במהלך ההצהרה על ביטול גורף של כל הטיולים של מערכת החינוך באזור הצפון, החל ממחר בבוקר.

ההצהרה של שר החינוך מגיעה על רקע הטרגדיה הקשה שאירעה מוקדם יותר היום בצפון. תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית "אורט מעלות" שהו בטיול באזור רכס רמים שבגליל העליון. מחקירה ראשונית ומתחקיר צה"ל בשטח עולה כי אחד התלמידים הכניס לתיקו פריט אמל"ח – ככל הנראה פצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח.