מפלגת נעם – מפלגה לאניני טעם?

ברוך ה' שזיכנו ללמוד אצל תלמידי חכמים. ברוך ה' שזיכנו ללמוד אצל תלמידי חכמים שאין להם מנוחה והולכים מחיל אל חיל. רבותינו לא דורכים במקום, ולא מניחים גם לנו, תלמידיהם, לדרוך בו. אחת לכמה זמן, כשאנו כבר חושבים שהכול מובן, המושגים ברורים, וכל העולם הרוחני שלנו מסודר בחנות מכולת, הם נכנסים לביקור פתע והופכים לנו הכול. רבותינו לא מניחים לנו לבנות פסלים וצלמים, לקדש את מה שהבנו לפני עשר שנים ולהמשיך לסגוד להבנות להן זכינו אתמול.

רבותינו, ברוך ה' שזיכנו בהם, אניני טעם ואפילו עקצוץ של מרירות, או זיוף קטן בטונים, מורגש להם ומביא אותם להתחיל הכול מהתחלה.

הבשורה הפשוטה של מפלגת נעם

אלא שהקמת מפלגת נעם לפני כמה שנים וריצתה בבחירות הקרובות, שזכתה לברכתם, איננה קשורה לאותה מידה טובה של אנינות טעם. מי שיעקוב אחר הפרסומים, שלשם שינוי באמת מספרים את האמת של אותה מפלגה, יגלה ששאיפותיה של המפלגה אינן מרקיעות שחקים ומטרותיה מאוד פשוטות ועממיות.

מפלגת נעם באה לאוויר העולם מתוך שהיה מי שפנה כה וכה וראה שאין איש. לא חלילה שאין איש ישר, ירא שמים ומסור. כאלה ישנם רבים וטובים. אלא שאין איש ואין מפלגה המוכנים לקחת על עצמם להיאבק בכל הרעל שמוחדר היום ללבבות ולמוחות של רבבות עמך בית ישראל.

תחושת ה'מדוּשְני עונג' של המפלגות הקיימות, ההרגשה שהנה אנחנו מטפסים ממדרגה למדרגה – הישיבות פורחות, החוות מלבלבות, הכספים הקואליציוניים זורמים, הרפורמה המשפטית שתבוא במהרה; כל אלו מסיחים את הדעת ממה שקורה מעל ומתחת לפני השטח ומאיים לכלות את כל מה שהשגנו.

מחיקת הזהות הלאומית והמשפחתית

רובם של אזרחי ישראל יתקשו לסמן את קו פרשת המים, זה שעד אליו הומואים לא קיבלו יחס של כבוד מיוחד ורובה המוחלט של החברה סלד מצורת חייהם, וממנו הם הפכו להיות פאר החברה והדרה, 'קהילה' 'גאים' ו'להט"בים'; באופן דומה, גם זיהוי קו השבר, זה שעד אליו מי שנישא לגויה קיבל את השם 'בוגד' ו'מורד', וממנו הוא הפך להיות נציגה של 'האהבה שאין לה גבולות ויודעת לנצח הכול', גם הוא לא פשוט.

מכל מקום, זיהוי נקודת השבר איננו המבוקש, אולם ההבנה שישנה כזו, חשובה ביותר. גם היום, אחרי כמה שנים בהן אנחנו נמצאים בתהליך עמוק מאוד של מחיקת הזהות הלאומית והמשפחתית, עדיין רובם של אזרחי מדינת ישראל אינם מודעים לכך.

הדרישה מנבחרי הציבור

אבל לא אזרחי ישראל תמיהתנו, לא מהם דרישתנו. תמיהתנו על נבחרי הציבור שאמורים לתת נשמה למדינה, דרישתנו מהם שיבינו שעליהם לחדול מלהילחם את מלחמות העבר ולצאת לקרב הנכון של המלחמה הנוכחית.

לעת עתה, נבחַרינו מתחרים בינם לבין עצמם מי יותר גבר מול חמאס ומי צועק חזק יותר ש'רעיון המדינה הפלסטינית מת' והוא יאסוף את כל הנשק מהמגזר הערבי. גם על סוגיות תרבותיות וחינוכיות, כאלו שנוגעות לזהות היהודית של המדינה, הם יודעים לדבר ואפילו בתקיפות. רק שעליהן טרם ראינו אותם מאיימים בפירוק ממשלה או בסנקציות אחרות.