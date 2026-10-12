הקרע בקואליציה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא בהתקפה חריפה נגד הציבור החרדי ונגד הרב יצחק לנדו, ראש ישיבת סלבודקה בני ברק.

בדברים שאמר השבוע בכנס של מפלגת הציונות הדתית, הצהיר סמוטריץ': "אני חושב שחרדים הם כפויי טובה לקב"ה ויש לנו ויכוח נוקב איתם על היחס למדינה ותהליכי הגאולה".

יו"ר הציונות הדתית המשיך והבהיר את עמדתו בנחרצות: "אני לא מבין איך אפשר להיות היום חרדי. המפעל הציוני מצליח - יש הוכחה גדולה יותר לגאולה?" בדבריו ביטא סמוטריץ' את הפער העמוק בין הגישה הסרוגה לבין הגישה החרדית כלפי מדינת ישראל ומשמעותה התיאולוגית.

בהתייחסו לרב לנדו באופן אישי, אמר סמוטריץ' בכנס של ערוץ 7: "אתפלל שהוא יחזור בתשובה". דבריו של השר משקפים את המתח המתמשך בין הציונות הדתית לבין הציבור החרדי בסוגיות יסוד הנוגעות למעמדה של המדינה ולתפיסת תהליכי הגאולה.

הדברים של סמוטריץ' באים אחרי קדנציה בה נכנע כמעט בלי תנאי לדרישות של החרדים בנושאי דת ומדינה. ח"כ משה סעדה מהליכוד אמר באולפן סרוגים כי בגלל הדיל של סמוטריץ' עם ש"ס לא נבחר רב ראשי ציוני.

סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית חטפו ביקורת קשה מהציבור הסרוג על העברת חוק יסוד לימוד תורה, חוק הגיוס ובעיקר על המשך ההשתמטות החרדית מהצבא, גם אחרי 3 שנים של מלחמה. נזכיר כי הח"כים שהצביעו נגד חוק הגיוס - אופיר סופר ומשה סולמון הודחו מהמפלגה ולא מתמודדים לכנסת הבאה.

אז מה קרה שסמוטריץ' פתאום נוקט בקו אנטי חרדי? אולי הוא מנסה לשפר את מצבו בסקרים. השאלה היא האם בממשלה הבאה, המפלגות החרדיות יסלחו לו על ההתבטאויות האלה. נזכיר כי בממשלת נתניהו-גנץ, מצא את עצמו סמוטריץ' מחוץ לקואליציה, כשהחרדים היו בפנים.