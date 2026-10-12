תמונת היום: שיירת האלונוקות למסוק

פינוי פצועי אסון הישיבה התיכונית במעלות ( דובר צה"ל )

תמונת היום עצובה. עשרות לוחמי צה"ל מפנים בטור ארוך את פצועי אסון הטיול של הישיבה התיכונית במעלות לעבר מסור יסעור בדרכם לבתי החולים.