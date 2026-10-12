תמונת היום: שיירת האלונוקות למסוק

תמונת היום עצובה. עשרות לוחמי צה"ל מפנים בטור ארוך את פצועי אסון הטיול של הישיבה התיכונית במעלות לעבר מסור יסעור בדרכם לבתי החולים.
בתי החולים בצפון עדכנו על מצב הפצועים:
למרכז הרפואי זיו בצפת הובאו עד כה 13 פצועים מאירוע רכס רמים, מתוכם: שני פצועים במצב קשה – אחד עם פגיעות ראש וגפיים, והוא כעת עובר בדיקות הדמיה ובהמשך צפוי להיכנס לניתוח. הפצוע השני עובר בדיקות הדמיה.
שלושה פצועים במצב בינוני, עם פגיעות רסיסים, מצבם יציב. ושמונה פצועים במצב קל.
לבית החולים רמב"ם פונו נער אחד במצב בינוני, 2 פצועים באורח קל ומבוגר פצוע באורח קשה.