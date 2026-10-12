דובר צה"ל: עדכון חשוב לציבור

( דובר צה"ל )

התפתחות דרמטית בחקירת התאונה הקטלנית בגליל העליון: מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל שנערך בנקודת הפיצוץ ברכס רמים עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה.

בצה"ל מדגישים כי האירוע הקשה עודנו מתוחקר לעומק, וכוחות צה"ל, משטרה והנדסה ממשיכים לסרוק ולפעול במרחב כדי לוודא שלא קיימים נפלים נוספים המסכנים את האזור.

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האסון הכבד אירע מוקדם יותר היום (שני), בעת שתלמידים ומורים מהישיבה התיכונית "אורט מעלות" טיילו באזור רכס רמים שבצפון. מנתוני החקירה הראשונית עולה כי אחד התלמידים הכניס את פריט האמל"ח לתוך תיקו האישי, ולאחר מכן, כשהקבוצה שהתה סמוך לכביש, הפריט התפוצץ.

מהפיצוץ הקטלני נהרג תלמיד כבן 16, ו-19 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות. בעקבות האירוע הכריז צה"ל על אירוע רב-נפגעים, וכוחות הצלה, אמבולנסים, לוחמי יחידת 669 ומסוקים פינו את הנפגעים לבתי החולים זיו בצפת, פוריה בטבריה ורמב"ם בחיפה.