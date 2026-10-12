המפכ"ל על האירוע בצפון: "אושר על ידי הגורמים הרלוונטיים"

היום (שני) הגיע מפכ״ל המשטרה, רב־ניצב דני לוי, לזירת הפיצוץ בגליל העליון וקיים במקום הערכת מצב. יחד עמו השתתפו בה מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מפקדים וגורמי מקצוע.

במהלך הערכת המצב הוצגה למפכ״ל תמונת המצב העדכנית, לצד פעילות כוחות המשטרה בזירה. במשטרה מסרו כי לוי שיבח את עבודתם המקצועית של השוטרים והחבלנים הפועלים במקום.

המפכ״ל הנחה להמשיך בפעולות לבדיקת נסיבות האירוע. לפי המשטרה, הכוחות יפעלו גם לשמירה על ביטחון הציבור ולבידוד הזירה, עד להשלמת הבדיקות הנדרשות.

בהודעת המשטרה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות הפיצוץ או על מועד השלמת הבדיקות. בשלב זה, הפעילות בזירה נמשכת, והמשטרה מסרה כי בידודה יישמר עד לסיום הבדיקות.

מוקדם יותר עדכנה מד״א כי באירוע נפגעו 24 נערים, בהם הרוג אחד. לפי העדכון, שלושה נפצעו באורח קשה, עשרה באורח בינוני ועשרה באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים רמב״ם וזיו.

הערכת המצב שקיים המפכ״ל עסקה בתמונת המצב ובפעילות הכוחות בזירה, בעוד שהחקירה נועדה לבדוק את נסיבות האירוע. המשטרה ציינה כי הטיפול בזירה יימשך עד להשלמת הבדיקות, וכי הכוחות פועלים במקום לשמירה על ביטחון הציבור