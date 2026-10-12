איתי תורג'מן: "אני בחוץ ואשתי בבית, אנחנו פרימיטיביים קצת"

השחקן והמשתתף בתוכנית "המטבח המנצח MKR", איתי תורג'מן, שיתף בקטע מתוך הפרק שישודר הערב (שני) בתפיסת העולם המשפחתית והזוגית שלו ושל אשתו.

"אני עובד והיא בבית, וזה ממשיך כל עוד היא מאושרת, משמעותית ומסופקת במה שהיא עושה", סיפר תורג'מן בהצצה לפרק. "אנחנו הולכים לפי המודל היהודי הקדום. אפשר לומר שאנחנו פרימיטיביים קצת, ואני אוהב את זה".

תורג'מן הסביר כי הוא רואה את חלוקת התפקידים בבית באופן ברור ומגדרי: "אני מודאג מפרנסה, אני מרגיש אחראי על הדבר הזה, כמו שאני מוטרד מה מצב הטיטולים והמטרנה. כמו פה במטבח, שאתם אומרים שכדאי שמישהו אחד יוביל – אשתי בבית, ולי יש מבנה של זכר. כן, יש הבדל: אני זכר ומתאים לי להתעסק בענייני החוץ, אני טוב בחוץ".