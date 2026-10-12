ישר לחשבון: ביטוח לאומי מחלק מענק של מאות שקלים

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עם הגעת עונת הסתיו והתקררות מזג האוויר, ביטוח לאומי יעביר בימים הקרובים את מענק החימום השנתי ישירות לחשבונות הבנק של האזרחים הזכאים. סכום המענק לשנת 2026 עומד על 664 שקלים למשפחה, והוא מועבר כתוספת אוטומטית לקצבה החודשית ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת. הכסף צפוי להופיע בחשבונות הבנק במהלך הימים הקרובים, בהתאם לזמני העיבוד של הבנקים השונים.

המענק מיועד לאזרחים ותיקים ולמקבלי קצבאות מסוימות שהגיעו לגיל פרישה. בין הזכאים נכללים מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה בחודשים אוקטובר, נובמבר או דצמבר, מקבלי קצבת שאירים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים השלמת הכנסה, וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק מיוחדת או קצבת זקנה לנכה.

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כיום משולם מענק החימום באופן גורף לכלל הזכאים העומדים בתנאי הזכאות הללו בכל חלקי הארץ, והוא אינו מותנה עוד במגורים באזורים שהוגדרו בעבר כ"אזורים קרים".