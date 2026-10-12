בן גביר חשף: "בגיל 12 נבחנתי לפסטיגל - ולא עברתי"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מספק היום (שני) הצצה נדירה ומשעשעת לילדותו ולחלומות הישנים שלו, לפני שנכנס בסערה לפוליטיקה הישראלית.

במהלך השתתפותו בפודקאסט TMI למיקי לוין, חשף בן גביר כי כשהיה ילד, הוא כמעט ומצא את עצמו על הבמות הגדולות של המדינה – ולא בהפגנה או בעצרת בחירות, אלא באירוע הילדים המרכזי של חנוכה.

"בגיל 12 נבחנתי לפסטיגל הילדים," סיפר השר בגילוי לב. "את הבחינה הראשונה עברתי והגעתי עד לשלב הסופי. באותו זמן באמת חשבתי שאני יכול להיות זמר".

אולם, למרות הנוכחות הציבורית הבולטת שמזוהות איתו כיום, דווקא הסיבה שבגללה נפלט מהתחרות ברגע האחרון עשויה להפתיע רבים. "בשלב הסופי הורידו אותי," שיתף בן גביר, "ואמרו לי שאני ביישן מדי".

השר לא ציין אם מאז פיתח קריירת שירה בסתר, אך נראה שהביישנות של גיל 12 נשארה הרחק מאחור.