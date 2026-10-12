דרמה בבירת ארצות הברית: סוכנים פדרליים פשטו הבוקר (שני) על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר בוושינגטון, במסגרת ביצוע צו חיפוש שהוצא על ידי רשויות אכיפת החוק. הפשיטה החלה בשעות הבוקר המוקדמות, סביב השעה 6:00 בבוקר שעון מקומי.

משרד המשפטים האמריקני אישר כי צו החיפוש מהווה חלק מחקירה פלילית פדרלית מתמשכת, אך גורמים רשמיים סירבו לחשוף את זהות היעד המדויק של החקירה או את אופי החשדות שבבסיסה. הפשיטה מתרחשת שבועות ספורים לאחר שצאר הגבול טום הומן אישר קיומה של חקירה הכוללת את חברת הקונגרס ממינסוטה.

עומאר, המוסלמית הידועה בעמדותיה האנטי-ישראליות החריפות, עוררה סערות רבות מאז שנבחרה לקונגרס ב-2019. היא הפכה לאחת ממובילות ה"סקווד" - האגף השמאלי הקיצוני של המפלגה הדמוקרטית, לצד אלכסנדרה אוקסיו קורטז ורשידה טלאיב. בשנת 2023 אף הודחה מוועדת החוץ של הקונגרס בעקבות התבטאויותיה הקשות נגד ישראל שתוארו כאנטישמיות.

בין השאר הגישה עומאר הצעות חוק שיצמצמו או יפסיקו לחלוטין את הסיוע האמריקני המועבר לישראל, והשוותה את היחס של ישראל לפלסטינים למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. בעבר האשימה את ישראל ב"היפנוט העולם המערבי" ושימוש ב"שליטה בדולרים" על מנת לשלוט בשיח הפוליטי.

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ תקף אותה בעבר בחריפות, וציין כי "עומאר היא אסון ליהודים" וכי "היא שונאת את ישראל ואת כל העם היהודי". עוד אמר כי "כל יהודי שמצביע לדמוקרטים – אני חושב שזה מראה על היעדר מוחלט של ידע, או על חוסר נאמנות גדול".

סקנדלים כלכליים בעבר

זו לא הפעם הראשונה שעומאר נמצאת במרכזו של סקנדל. בשנת 2025 נחשף כי היא הסתירה רווחים לא מוצהרים של עשרות מיליוני דולרים. חקירה עיתונאית גילתה כי בעלה פתח קרן השקעות פרטית מיד אחרי בחירתה לקונגרס, ומאז התנפחו נכסי הקרן מאלפי דולרים בודדים לכ-30 מיליון דולר - בעוד שבדיווח הכלכלי השנתי שלה הצהירה על הון אישי של אלפי דולרים בלבד.

בנוסף, נחשף כי למרות שיצאה באופן תדיר נגד השפעת כסף זר על הפוליטיקה האמריקנית, עומאר הוזמנה למונדיאל בקטאר על חשבון ממשלת קטאר, שמימנה את כל עלויות הנסיעה, הלינה והארוחות למשך ארבעה ימים.

בשלב זה, רשויות אכיפת החוק מסרבות לחשוף פרטים נוספים על החקירה הנוכחית. עדכונים נוספים בהמשך.