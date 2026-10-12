יש ערבים שבהם הגוף משתוקק למשהו מפנק ועשיר, אבל השעון מתקתק והכוח לעמוד במטבח פשוט לא קיים. בדיוק בשביל הרגעים האלה נועד המתכון הזה - פסטה ברוטב שמנת פסטו וערמונים שמוכנה מקצה לקצה תוך 15 דקות בלבד, אבל מרגישה כמו ארוחה במסעדה איטלקית יוקרתית.

השילוב של שמנת מתוקה עם רוטב פסטו מוכן יוצר בסיס קרמי ועשיר שעוטף כל גרגר פסטה. הערמונים מוסיפים מרקם מעניין וטעם עדין שמעלה את המנה לרמה אחרת לגמרי. זו לא עוד פסטה רגילה - זו חוויה קולינרית שדורשת מינימום מאמץ.

המצרכים - פשוטים ונגישים

היופי במתכון הזה טמון בפשטות המרכיבים. לא צריך לרוץ לחנויות מיוחדות או להשקיע בחומרי גלם יקרים - רוב הדברים כנראה כבר יש לכם בבית:

לפסטה: חבילת פסטה אחת במשקל 500 גרם. אפשר לבחור פנה, פטוטשיני או טורטליני - כל סוג שאתם אוהבים יתאים מצוין.

לרוטב: מיכל שמנת מתוקה לבישול (250 מ"ל) בריכוז 15% או 38%, 2-3 כפות גדושות של רוטב פסטו מוכן, שקית ערמונים בוואקום (100 גרם) קצוצים גס, 20 גרם חמאה או כף שמן זית, שתי שיני שום כתושות, ומלח, פלפל שחור גרוס ומעט אגוז מוסקט לתבלין.

להגשה: פרמזן מגוררת בנדיבות - זה מה שיעניק את הנגיעה האחרונה והמושלמת.

אופן ההכנה - פשוט ומהיר

מתחילים בבישול הפסטה בסיר עם מים רותחים ומומלחים, לפי הוראות היצרן על האריזה. חשוב לשמור רבע כוס ממי הבישול בצד לפני הסינון - הנוזל העמילני הזה יעזור לאחד את הרוטב עם הפסטה בהמשך.

בזמן שהפסטה מתבשלת, ממיסים את החמאה במחבת רחבה על אש בינונית. מוסיפים את השום הכתוש והערמונים הקצוצים ומטגנים כדקה עד שעולה ריח נעים ומפתה. חשוב להיזהר לא לשרוף את השום - הוא צריך רק להשחים קלות ולהוציא את הארומה שלו.

יוצקים למחבת את השמנת המתוקה והפסטו ומערבבים היטב. מתבלים במלח, פלפל שחור גרוס ומעט אגוז מוסקט שמעניק עומק לטעם. מביאים את התערובת לסף רתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים 2-3 דקות עד שהרוטב מסמיך מעט ומקבל מרקם קרמי.

מעבירים את הפסטה המסוננת ישירות לתוך המחבת עם הרוטב ומערבבים היטב במשך כדקה. אם הרוטב נראה סמיך מדי, זה הזמן להוסיף מעט ממי הבישול ששמרתם - הם יעזרו ליצור מרקם משיי ומושלם שעוטף כל גרגר פסטה.

הגשה והמלצות

מעבירים את הפסטה לצלחות הגשה ומפזרים מעל פרמזן מגוררת בנדיבות. הגבינה תתמוסס מעט מהחום ותיצור שכבה נוספת של עושר וטעם.

למי שרוצה להפוך את הארוחה למלאה יותר, מומלץ להגיש לצד סלט עלים ירוק ורענן עם עגבניות שרי ובלסמי. השילוב של הסלט הקליל עם הפסטה העשירה יוצר איזון מושלם.

המנה הזה מתאימה גם לארוחת צהריים משפחתית וגם לערב רומנטי. היא מספיק מרשימה כדי להגיש לאורחים, אבל מספיק פשוטה כדי להכין באמצע השבוע כשאין זמן. והכי חשוב - היא טעימה בטירוף.