אשת התקשורת הבכירה: אלו 4 התרחישים לתוצאות הבחירות

ארכיון ( צילום: אבי רוקח, פלאש 90 )

במערכת הפוליטית נערכים לתרחישים השונים ביום שאחרי הבחירות. הפרשנית והחוקרת ריקי ממן ('מקור ראשון') פרסמה ניתוח פוליטי שבו סקרה את ארבעת האפשרויות המרכזיות שעומדות כעת על הפרק בדרך להרכבת הממשלה הבאה.

לפי הניתוח של ממן, התרחיש הראשון והפשוט ביותר הוא שגוש האופוזיציה ישיג 61 מנדטים ויותר ויקים ממשלה. התרחיש השני הוא שגוש הקואליציה הנוכחי ישיג 61 מנדטים ומעלה ויכול להרכיב קואליציה. שני התרחישים הנוספים עוסקים במצב של תיקו או חוסר הכרעה מובהקת בין הגושים. התרחיש השלישי מניח כי אף אחד מהצדדים אינו מגיע ל-61 מנדטים, אך לגדי איזנקוט יש יותר מנדטים מאשר לבנימין נתניהו – מצב שבו איזנקוט עשוי להרכיב ממשלת מיעוט בהישענות או בתמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות. התרחיש הרביעי מתאר מצב שבו לאף גוש אין 61 מנדטים, אך לנתניהו יש יותר מנדטים מאיזנקוט, דבר שיוביל באופן כמעט ודאי למערכת בחירות נוספת.

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ממן מעריכה כי תרחיש הבחירות הנוספות הוא הסביר ביותר במפת הגושים הנוכחית, בעוד התרחיש של ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט הנתמכת על ידי המפלגות הערביות הוא התרחיש שממנו חוששים רבים במחנה הימין.

לדבריה, דווקא במקרה של ניצחון לגוש הימין (התרחיש השני) נפתחות אפשרויות פוליטיות מעניינות במיוחד: "מפלגה מהאופוזיציה יכולה לבחור להיכנס לממשלה במקום המפלגות החרדיות או בן גביר או גם וגם", ציינה.