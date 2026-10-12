בית החולים זיו מעדכן על מצב הפצועים

זירת האירוע ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

נער כבן 15 נהרג, שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה ועוד כעשרה נפגעו באורח קל עד בינוני באירוע הפיצוץ הקשה שאירע היום (שני) בצפון הארץ. כך עולה מסיכום האירוע שפרסמה דוברות איחוד הצלה במחוז צפון. צוותי הרפואה של הארגון שהוזעקו למקום העניקו סיוע רפואי ראשוני לנפגעים, ובמקביל פעלו צוותי חוסן לטיפול בנפגעי חרדה.

על פי הודעת איחוד הצלה, מותו של הנער נקבע בזירת האירוע, לאחר מאמצי צוותי החירום שהגיעו למקום. לצד ההרוג, צוותי הרפואה העניקו טיפול לשלושה נפגעים שמצבם הוגדר קשה ולעוד כעשרה נפגעים במצב קל עד בינוני. האירוע הקשה התרחש ברכס רמים שבגליל העליון, בעת שקבוצת תלמידים ואנשי צוות שהתה באזור. לצד הנפגעים בגופם, נדרשו צוותי החירום להעניק מענה גם למי שנפגעו נפשית בעקבות האירוע. צוותי החוסן הוזעקו: "ממתינים לשאר הקבוצה" באיחוד הצלה מסרו כי צוותי החוסן של הארגון, המתמחים בחירום ובסיוע נפשי, העניקו טיפול ראשוני למספר נפגעי חרדה בזירה. במקביל, הצוותים נערכים להגעתם של יתר חברי הקבוצה לנקודת הכינוס, שם צפוי להינתן מענה לתלמידים, למורים ולהורים הזקוקים לסיוע.

שיראל לוי, מתנדבת חוסן באיחוד הצלה, סיפרה על ההיערכות בשטח ועל שיתוף הפעולה עם עיריית מעלות.

"אנו ממתינים בנקודת הכינוס לשאר הקבוצה, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם עיריית מעלות. צוותי החובשים והחוסן של איחוד הצלה ערוכים לסייע לתלמידים, למורים ולהורים כלל שנדרש לכך."

הטיפול נמשך גם לאחר האירוע

הודעת איחוד הצלה מתייחסת לא רק לפצועים שפונו לקבלת טיפול רפואי, אלא גם לצורך במענה נפשי לנוכחים באירוע ולבני משפחותיהם.

צוותי החובשים והחוסן ממשיכים להיערך בנקודת הכינוס, במטרה להעניק סיוע לחברי הקבוצה עם הגעתם ולספק מענה ראשוני למי שנזקקים לכך.

לפי סיכום הארגון, מניין הנפגעים שבהם טיפלו צוותיו כולל הרוג אחד, שלושה פצועים קשה וכעשרה פצועים קל עד בינוני. לצד זאת, מספר נפגעי חרדה קיבלו סיוע נפשי ראשוני.