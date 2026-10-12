( תיעוד מבצעי מד"א )

מחקירה ראשונית של גורמי הביטחון בשטח בעקבות האסון הכבד שאירע היום (שני) ברכס רמים שבגליל העליון עולה תמונה ראשונית וקשה לקורות האירוע. אחד התלמידים הכניס פריט אמל"ח, ככל הנראה נפל תחמושת שנמצא בשטח, לתוך תיקו האישי. לאחר מכן, בעת שהתלמידים שהו בסמוך לכביש במרחב, הפריט התפוצץ בתוך התיק. כתוצאה מהפיצוץ הקטלני נהרג תלמיד כבן 16, ו-19 בני אדם נוספים – תלמידים ואנשי צוות הוראה – נפצעו בדרגות פציעה שונות.

הנפגעים באירוע הקשה הם תלמידים ומורים מהישיבה התיכונית "אורט מעלות", שהיו במהלך טיול באזור רכס רמים. בעקבות הפיצוץ הכריז צה"ל על אירוע רב-נפגעים, ולמקום הוזעקו כוחות הצלה רבים, אמבולנסים של מד"א, לוחמי יחידת החילוץ 669 ומסוקים צבאיים ומסוקי מד"א לצורך פינוי דחוף. הפצועים פונו לבתי החולים בצפון, בהם המרכז הרפואי זיו בצפת, בית החולים פוריה ומרכז רפואי רמב"ם בחיפה.

גורמי הביטחון והמשטרה בודקים כעת כיצד הגיע פריט האמל"ח לידיו של התלמיד, האם נאסף במהלך המסלול בשטח פתוח או חקלאי, ומהו סוג התחמושת המדויק שהביא לתאונה הקטלנית. במקביל, כוחות הנדסה ומשטרה מבצעים סריקות במרחב כדי לוודא שלא קיימים נפלים נוספים המסכנים את השוהים באזור.