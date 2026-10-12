מטפלת הורשעה בגרימת מוות ברשלנות: "פעלה בניגוד לנהלים"

בית משפט השלום בפתח תקווה הרשיע היום (שני) מטפלת במעון לחוסים במרכז הארץ בגרימת מוות ברשלנות, בעקבות מותה המצער של חוסה עם מוגבלות שכלית.

החוסה נחנקה למוות לאחר שאכלה בורקס שהושאר ללא השגחה במטבח המעון. מכתב האישום והליך ההוכחות, שניהל עו"ד דניאל איקן מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי הנאשמת הותירה צלחת ובה בורקסים על שיש המטבח, זאת בניגוד מפורש להנחיות המקום המורות להשליך לפח מזון שאינו נצרך.

הנאשמת עשתה זאת על אף שידעה כי במקום שוהות חוסות שהאכלה במזון מוצק אסורה עבורן ומסכנת את חייהן. בזמן שהמטפלת שהתה עם מטופלת אחרת, נכנסה החוסה למטבח ואכלה מהבורקסים. כתוצאה מכך היא נחנקה, פונתה לבית החולים כשהיא מורדמת ומונשמת, וכעבור מספר ימים נקבע מותה.

בהכרעת הדין קבע בית המשפט כי הנאשמת פעלה בניגוד לנהלים והפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה, ובכך יצרה סיכון בלתי סביר לחייהם של המטופלים במעון.