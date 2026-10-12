פוטין:"נכבוש אותם מהר ואם נחוש מאוימים - נשתמש בנשק גרעיני" 

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הכריז לאחרונה כי כוחותיו השתלטו בספטמבר על 1,301 קילומטרים רבועים של שטח אוקראיני. בנאום במליאת פורום ואלדאי במוסקבה הוא הוסיף כי רוסיה תכבוש את יתרת מחוז דונייצק מוקדם בהרבה מהצפוי.

טענות בוואלדאי

פוטין אמר כי המתקפה הרוסית מאיצה, וכי נתון ספטמבר גבוה פי 2.5 בקירוב מסך החודשים הקודמים. לדבריו, אוקראינה עדיין שולטת בכ-11% ממחוז דונייצק. הוא טען כי הערכות באוקראינה ובאירופה מדברות על יכולת החזקה של עוד 18 חודשים עד שנתיים, אך לא פירט את מקורן. "אם אובדן השטחים הללו בלתי נמנע, האם יש טעם להחזיק בהם ולהקריב בני אדם, את ביטחונם וחייהם?", שאל פוטין.

הנתונים העצמאיים

הנתונים ממקורות שאינם רוסיים אינם מאשרים את הטענה. ניתוח של AFP, המבוסס על נתוני מכון לחקר המלחמה (ISW), העלה כי אוקראינה השיגה בספטמבר כ-80 קמ"ר יותר ממה שאיבדה. לפי אותו ניתוח, רוסיה התקדמה כ-104.5 קמ"ר במחוז זפוריז'יה וכ-20 קמ"ר במחוז סומי, אך ההישגים האוקראיניים קיזזו אותם ואף עלו עליהם.

גם נתון השליטה בדונייצק שנוי במחלוקת. רויטרס דיווחה ב-28 בספטמבר כי אוקראינה שולטת בכ-20% מהמחוז, כמעט כפול ממה שציין פוטין. יחידות אוקראיניות כבשו מחדש בימים האחרונים עשרות קמ"ר ליד לימן, והכוחות הרוסיים עדיין נמצאים יותר מעשרה ק"מ מהערים המבוצרות סלוביאנסק וקרמטורסק. בעבר הכריז פוטין על כיבוש עיירות כמו קופיאנסק וסביאטוהירסק, אף שחלקן נותרו בשליטה אוקראינית חלקית.

המשא ומתן תקוע

פוטין אמר כי מוסקבה רוצה לסיים את המלחמה "בהקדם האפשרי, רצוי באמצעות משא ומתן", אך חזר על דרישתה לנייטרליות אוקראינית. לדבריו, הצעות הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כוללות החלטות קשות עבור רוסיה, אך מוסקבה רואה בהן צעד בכיוון הנכון.

את האחריות להיעדר שיחות הטיל פוטין על קייב. לטענתו, רוסיה הייתה מוכנה לחדש את המגעים לאחר הבחירות לפרלמנט בספטמבר, אך אוקראינה תקפה בזמן ההצבעה, ובמתקפות נהרגו שישה חברי ועדות בחירות. הטענה לא אומתה באופן עצמאי.

בנוסף, לפי רויטרס, פוטין הזהיר את המערב מפני הסלמה. הוא אמר כי מוסקבה תשתמש בכל כלי הנשק שברשותה, כולל גרעיניים, אם קלינינגרד תאוים.