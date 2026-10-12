ביל גייטס: "נצטרך להחליט אילו משרות לשמור לבני אדם"

מייסד מיקרוסופט, ביל גייטס, אמר ביום ראשון בראיון לתוכנית State of the Union של רשת CNN שהחברה תצטרך בקרוב להכריע איך למסות בינה מלאכותית ואילו תפקידים לשמור לבני אדם. לדבריו, ה-AI "משנה את העולם יותר מכל הטכנולוגיות הקודמות".

מגיש התוכנית, ג'ייק טאפר, שאל את גייטס על אזהרתו הקודמת שאובדן המשרות בעקבות ה-AI יהיה "חסר תקדים", משום שהוא נוגע כמעט בכל ענף. טאפר שאל גם על הקריאה של גייטס לשמור חלק מהעבודה בתחומי החינוך והבריאות לבני אדם.

"בשנים הקרובות נצטרך להחליט"

גייטס אמר שהוא עוקב אחר "המהירות שבה המודלים האלה משתפרים, ואחר התמריץ להשתמש ב-AI במקום בעבודה אנושית". הוא הוסיף: "בשנים הקרובות אנחנו באמת צריכים להחליט כחברה: איך ממסים שימוש ב-AI או ברובוטים? ואיפה אנחנו רוצים לוודא ששמורות משרות לבני אדם?"

לדבריו, הרעיון לשמור סוגי עבודה מסוימים לבני אדם "אולי נשמע מוזר" כל עוד אנשים לא מבינים עד כמה הטכנולוגיה עוצמתית, "אבל בפועל, נגיע לשם". גייטס, שהיה שותף לבניית עידן המחשב האישי והאינטרנט, תיאר את אותם שינויים כ"עניין גדול, אבל שום דבר לעומת זה".

הסכנה המיידית: "אנשים רעים שמשתמשים ב-AI"

לדברי גייטס, הסכנה הקרובה ביותר היא "אנשים רעים שמשתמשים ב-AI", בעיקר במתקפות סייבר. הוא צופה ש"בשנה הקרובה נעבור מעבר להסדרה עצמית" של חברות ה-AI, לטובת גופי בטיחות ממשלתיים דוגמת אלה שמפקחים על התעופה ועל התרופות.

הוא סיפר ששמע מ"כמה פוליטיקאים" ושהוא מקווה לדון "בבוא העת" בחששותיו עם הנשיא דונלד טראמפ ועם "האנשים המרכזיים שלו".

"מס טוקנים" ומשרות "שמורות לאדם"

הראיון נשען על חיבור של כמעט 6,000 מילים שגייטס פרסם בסוף אוגוסט בבלוג Gates Notes. בחיבור הציע "מס טוקנים" על שימוש ב-AI, ויצירת משרות "שמורות לאדם" (Human Reserved).

"כיום, אם אתה מעסיק ושוכר עובד, אתה משלם מסי שכר על ההכנסה שלו. אבל אם אתה קונה רובוט, בדרך כלל אפשר לנכות אותו מיד כהוצאה עסקית", כתב. "מערכת המס דוחפת אתכם להחליף אנשים במכונות."

לדבריו, הכסף שיגויס יוכל לממן הכשרה מחדש וחיזוק רשת הביטחון הסוציאלי. גייטס הוסיף שהמס צריך להיות ממוקד, כך שלא יאט "שימושים מועילים בלבד של AI, כמו הוזלת תרופות וחינוך".

הביקורת: קשה להגדיר, קל ללחוץ

להצעות כבר נשמעו התנגדויות. במאמר דעה ב-Washington Examiner נטען שקשה יהיה להגדיר מהו טוקן של AI לצורכי מס. עוד נטען שרשימה רשמית של משרות מוגנות תזמין לחצי לובי מצד ארגוני מעסיקים וענפים. כותב המאמר ציין גם שהכלכלן לורנס סאמרס כינה את רעיון מס הרובוטים של גייטס מ-2017 "שגוי עמוקות".

גם התעשייה ההודית מרגישה

דבריו של גייטס מגיעים בזמן שה-AI משנה את ענף מיקור החוץ של ה-IT בהודו. הארגון המקצועי של ענף ההייטק ההודי, נאסקום, הודיע שהגיוס צפוי "לעבור מכמות למיקס כישורים".