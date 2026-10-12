נחשף: המזימה האיראנית שנועדה לפגוע ביהודי מנצ'סטר בכיפור

משטרת הטרור בבריטניה הודיעה כי שני אזרחים איראנים הואשמו בתכנון פיגוע נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. האישומים הוגשו ביום השנה הראשון לפיגוע הקטלני בבית הכנסת בהיטון פארק.

המשטרה פרסמה את שמות החשודים: סלאם אחמדיאן (36) מליברפול ורחמן סלהי מסלפורד. גילו של סלהי דווח כ-34 או 35. השניים נעצרו במנצ'סטר ביום ראשון, 20 בספטמבר, והואשמו ב"עיסוק בהכנות לביצוע פעולות טרור". לפי סוכנות רויטרס, הם צפויים לעלות בשבת לדיון בבית המשפט השלום בווסטמינסטר שבלונדון.

לפי המשטרה, השניים היו בקשר עם "גורם צד שלישי מעבר לים, שייתכן שנמצא באיראן". עוד נמסר כי נמצאו ברשותם רכיבים להכנת מטען חבלה מאולתר וכי ביצעו תצפית על יעדים אפשריים. אתר "איראן אינטרנשיונל" דיווח כי המעצר התבצע ברובע נורת'רן קווארטר במנצ'סטר, ושהרשויות לא מסרו כי המדינה האיראנית עמדה מאחורי המזימה. העיתון "דיילי טלגרף" דיווח כי השניים הגיעו לבריטניה באופן לא חוקי בסירות קטנות.

"אלה אישומים וטענות חמורים ביותר", אמרה סגנית עוזר הנציב ויקי אוונס, מתאמת הטרור הבכירה במשטרה. לדבריה, החקירה סיכלה "את מה שאנו מאמינים שהיה מזימה שכוונה נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר". היא הוסיפה כי לדעת המשטרה אין איום מתמשך על הציבור.

סגן מפקד משטרת רבתי-מנצ'סטר, טרי וודס, אמר כי הידיעה מטרידה במיוחד "ביום השנה לזוועת הטרור בבית הכנסת בהיטון פארק, ובימים הנוראים". לדבריו, תגבורי השיטור בקהילות היהודיות יישארו בעינם.

שבוע של אזעקות ביטחוניות

האישומים הוגשו בשבוע מתוח בבריטניה. ביום ראשון נעצרו בלונדון חמישה גברים בריטים בחשד לעבירות טרור בעזרת חומרי נפץ, לאחר שנצפו שלושה כלי רכב חשודים בדרך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, שבו משתמש חיל האוויר האמריקני לתקיפות באיראן. החמישה שוחררו בערבות. ביום חמישי נעצר בווסטמינסטר בן 25 בעל אזרחות בריטית ואיראנית בקשר לאירוע.

ביום רביעי אמר ראש הממשלה אנדי ברנהאם כי יש "אינדיקציות חזקות" לכך שטהראן מעורבת באירוע בבסיס. איראן הכחישה.

המשטרה מדגישה כי שני המקרים אינם קשורים זה לזה. "השבוע הזה העמיד במוקד את חלק מהאיומים הרחבים יותר המופנים אל בריטניה מאיראן", אמרה אוונס. "אף שהאירוע הזה והחקירה בפיירפורד אינם קשורים בשום אופן, אני רוצה להרגיע את הציבור שמשטרת הטרור, יחד עם שותפותיה בביטחון הלאומי, משתמשת במלוא יכולותיה כדי להגן על בריטניה מפני כל פעולה עוינת".

השנה הנוכחית בבריטניה אופיינה בגל של פיגועים אנטישמיים, בהם נגד בתי כנסת ומבני קהילה אחרים. הממשלה מצידה שלחה שוטרים נוספים להגן על אזורי מגורים יהודיים.