אגדה בת 1,700 שנים מתעוררת לחיים - בדיוק במקום שעליו סיפרו

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן בדרום-מערב ויילס עשויה לשפוך אור חדש על אחת האגדות המפורסמות בהיסטוריה המקומית. חוקרים שחשפו שרידים של מבצר רומי עתיק באזור פמברוקשייר סבורים כי ייתכן שמדובר במקום המתואר בסיפור בן מאות שנים על הקיסר הרומי מגנוס מקסימוס, ששלט בבריטניה במאה הרביעית לספירה.
הסיפור מופיע באוסף האגדות הוולשי המפורסם "המבינוגיון", הכולל סיפורי גבורה, מלכים, כשפים ומאורעות פלאיים. באחד הסיפורים, המכונה "חלומו של מקסן ולדיג", מתואר כיצד הקיסר הרומי יצא למסעות צבאיים והקים מחנה ליד ההר פרני פאור (Frenni Fawr), המתנשא לגובה של כ-395 מטרים.
במשך דורות נתפס התיאור כחלק מהמסורת האגדית, בעיקר משום שלא נמצאו באזור שרידים ארכיאולוגיים שהוכיחו את קיומו של מחנה צבאי רומי. אלא שכעת נראה שהתמונה משתנה.
צילומי לוויין חשפו את מה שהסתתר מתחת לאדמה
מי שעומד מאחורי התגלית הוא ד"ר מארק מרוני, מומחה לתקופה הרומית מאוניברסיטת אוקספורד. בשנת 2024, בעת שבחן צילומי לוויין של האזור, הבחין בקווי מתאר חריגים בתוך שדה מכוסה צמחייה, כ-3.5 קילומטרים מדרום-מערב לפסגת ההר.
הוא החליט לבדוק את המקום מקרוב, ועד מהרה הבחין בשבר של רעף רומי. הממצא הקטן הוביל לחקירה מקיפה יותר, שבמהלכה התברר כי מתחת לפני הקרקע מסתתר מתחם צבאי מרשים.
המבצר משתרע על שטח של כ-180 על 150 מטרים, ומיקומו על מדרון מעניק לו שליטה על הנוף שמסביב. להערכת החוקרים, הוא יכול היה להכיל כ-500 חיילים רומיים.
במהלך החפירות התגלו שברי כלי חרס, כמויות גדולות של רעפים רומיים, כלי כתיבה מברזל, רצפות חרס מהודקות ואף חריצים בקרקע שהותירו ככל הנראה גלגלי עגלות. סקר גיאופיזי הצביע גם על מבנים מלבניים במרכז המתחם, שאחד מהם שימש ככל הנראה כמפקדה צבאית, ואחר כמעונו של המפקד.
שני מטבעות קטנים, תגלית היסטורית גדולה
אחד הרגעים המרגשים ביותר בחפירה התרחש כאשר ניק, אחיו של הארכיאולוג, מצא שני מטבעות רומיים המתוארכים לסוף המאה הרביעית.
מרוני סיפר כי לפני תחילת החפירות התבדח אחיו שעליו למצוא כמה מטבעות כדי לחזק את התיאוריה הקושרת את המקום לקיסר האגדי. כאשר אכן נמצאו שני המטבעות, התקשה הארכיאולוג להאמין למראה עיניו.
התיארוך שלהם חשוב במיוחד, משום שהוא מצביע על פעילות רומית באתר בתקופה הקרובה לזמנו של מגנוס מקסימוס.
עם זאת, החוקרים מדגישים כי עצם גילוי המבצר והמטבעות אינו מוכיח שהקיסר עצמו שהה במקום. התגלית מספקת ראיות ממשיות לנוכחות צבאית רומית באזור המתואר באגדה, אך הקשר הישיר למקסימוס עדיין נותר בגדר השערה.
האם ההיסטוריה של ויילס עומדת להשתנות?
מעבר לאפשרות שהמבצר קשור לסיפורו של הקיסר, יש לתגלית משמעות היסטורית רחבה יותר. במשך שנים רווחה ההנחה שהנוכחות הצבאית הרומית באזור המרוחק הזה הייתה מצומצמת יחסית, וכי היחסים עם השבטים הקלטיים המקומיים היו שלווים יותר מכפי שהיה באזורים אחרים.
אולם המבצר הגדול והמבוצר עשוי להצביע על פעילות צבאית משמעותית בהרבה מכפי שסברו בעבר. גם דרך רומית שגילה מרוני באזור בשנת 2022 מחזקת את האפשרות שהרומאים פעלו בחלקים נרחבים יותר של מערב ויילס.