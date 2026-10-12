אגדה בת 1,700 שנים מתעוררת לחיים - בדיוק במקום שעליו סיפרו

תגלית ארכיאולוגית יוצאת דופן בדרום-מערב ויילס עשויה לשפוך אור חדש על אחת האגדות המפורסמות בהיסטוריה המקומית. חוקרים שחשפו שרידים של מבצר רומי עתיק באזור פמברוקשייר סבורים כי ייתכן שמדובר במקום המתואר בסיפור בן מאות שנים על הקיסר הרומי מגנוס מקסימוס, ששלט בבריטניה במאה הרביעית לספירה.

הסיפור מופיע באוסף האגדות הוולשי המפורסם "המבינוגיון", הכולל סיפורי גבורה, מלכים, כשפים ומאורעות פלאיים. באחד הסיפורים, המכונה "חלומו של מקסן ולדיג", מתואר כיצד הקיסר הרומי יצא למסעות צבאיים והקים מחנה ליד ההר פרני פאור (Frenni Fawr), המתנשא לגובה של כ-395 מטרים.

במשך דורות נתפס התיאור כחלק מהמסורת האגדית, בעיקר משום שלא נמצאו באזור שרידים ארכיאולוגיים שהוכיחו את קיומו של מחנה צבאי רומי. אלא שכעת נראה שהתמונה משתנה.

צילומי לוויין חשפו את מה שהסתתר מתחת לאדמה

מי שעומד מאחורי התגלית הוא ד"ר מארק מרוני, מומחה לתקופה הרומית מאוניברסיטת אוקספורד. בשנת 2024, בעת שבחן צילומי לוויין של האזור, הבחין בקווי מתאר חריגים בתוך שדה מכוסה צמחייה, כ-3.5 קילומטרים מדרום-מערב לפסגת ההר.

הוא החליט לבדוק את המקום מקרוב, ועד מהרה הבחין בשבר של רעף רומי. הממצא הקטן הוביל לחקירה מקיפה יותר, שבמהלכה התברר כי מתחת לפני הקרקע מסתתר מתחם צבאי מרשים.

המבצר משתרע על שטח של כ-180 על 150 מטרים, ומיקומו על מדרון מעניק לו שליטה על הנוף שמסביב. להערכת החוקרים, הוא יכול היה להכיל כ-500 חיילים רומיים.

במהלך החפירות התגלו שברי כלי חרס, כמויות גדולות של רעפים רומיים, כלי כתיבה מברזל, רצפות חרס מהודקות ואף חריצים בקרקע שהותירו ככל הנראה גלגלי עגלות. סקר גיאופיזי הצביע גם על מבנים מלבניים במרכז המתחם, שאחד מהם שימש ככל הנראה כמפקדה צבאית, ואחר כמעונו של המפקד.