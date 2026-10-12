רן דנקר, אליאנה תדהר ( שי פרנקו, אור גפן )

אחרי שנחשפו העלילה ושיר הנושא, עכשיו מגיע החלק המסקרן במיוחד: תחרות השירים של TOP SECRET פסטיגל. היום (יום שני) נחשף האלבום החדש של הפסטיגל לשנת 2026, הכולל תשעה שירים מקוריים שנכתבו, הולחנו והופקו במיוחד עבור המופע. השירים, בביצוע כוכבי הפסטיגל, יתחרו במסגרת תחרות השירים המסורתית - והפעם הקהל יקבל תפקיד מרכזי בהכרעה.

ההצבעה תיפתח כבר ב-28 באוקטובר באפליקציית mako, עוד לפני תחילת המופעים, ותאפשר לקהל להאזין לשירים ולבחור את השיר האהוב עליו. עם תחילת המופעים תמשיך התחרות גם באולם: בהפסקה של כל מופע תיפתח הצבעה לקהל, שיבחר את השיר האהוב עליו באותו מופע. בסיום כל מופע יוכרז השיר הזוכה. בתום תקופת המופעים ישוקללו תוצאות ההצבעה המוקדמת יחד עם תוצאות ההצבעות שהתקיימו בכל המופעים, ומתוך כלל התוצאות ייקבע השיר הזוכה של TOP SECRET פסטיגל. כך, כבר מהאזנה ראשונה לשירי האלבום ועד להצבעה מתוך האולם, הקהל לוקח חלק בתחרות ומשפיע על הבחירה בשיר הזוכה.

הצימודים המסקרנים והכוכבים שיתמודדו לבד

את התחרות יפתחו ישראל אטיאס ודילן דרור עם שיר מספר 1, "תן לי ללמד אותך", במילים ולחן של דורון מדלי והפקה מוזיקלית של גיא דאן. מיד אחריהם, בשיר מספר 2, יגיע החיבור של נועה אסטנג'לוב ועומר נודלמן, שמגלמים בפסטיגל את הצמד המוזיקלי "win", עם השיר "מי יכול עליי" במילים ולחן של רון ביטון ואיתי שמעוני.

בשיר מספר 3 תתמודד שירה זלוף לבדה עם "מה הקסם בזה", שיר שכתבה והלחינה יחד עם אפק לאמור. אחריה יעלה שחר טבוך עם שיר מספר 4, "וואנאבי". עבור טבוך מדובר בחזרה מעניינת במיוחד לתחרות: בשנה שעברה הוא זכה במקום הראשון יחד עם עדן בן זקן והשיר "סוויץ'", והפעם ינסה לשחזר את ההצלחה - בסולו.

את שיר מספר 5 יבצעו יחד יניב סויסה ודניאל סטיופין, המוכרים כצמד ניסים ואנטולי, עם "טאק סופרסטאר". בשיר מספר 6 יתחרו הילי טולדנו ועידן תלם, שמגלמים בעלילה צמד כתבים מתחרים, עם השיר "סקופ וג'וס".

הזוכים מהעבר חוזרים לתחרות

עם שיר מספר 7 תעלה אליאנה תדהר, שסיימה בשנה שעברה במקום השלישי וכעת תנסה לטפס גבוה יותר בדירוג, עם השיר "לחשוב אחרת" במילים ולחן של אוהד חיטמן. אחריה יגיע אמיר בנאי, זוכה "רוקדים עם כוכבים", עם שיר מספר 8 - "רוקד עם הלב", במילים ולחן של ים רפאלי ואורי אוריין.

את התחרות יסגור רן דנקר עם שיר מספר 9, "מלך בלי כתר", במילים ולחן של מאי ספדיה, איתי פורטוגלי ואורי אוריין. דנקר, שכבר הוכיח את כישרונו המוזיקלי בעבר, צפוי להביא לבמה ביצוע מרשים שיסגור את התחרות בסטייל.

כל השירים כבר זמינים להאזנה

האלבום TOP SECRET פסטיגל זמין עכשיו בכל שירותי הסטרימינג, כך שהקהל יכול כבר להתחיל להאזין ולהכיר את השירים לפני פתיחת ההצבעה הרשמית. מופע הבכורה של TOP SECRET פסטיגל יתקיים ב-28 בנובמבר 2026, וכרטיסים כבר נמכרים בקופת תל אביב.

השנה, יותר מתמיד, הקהל הוא זה שיקבע מי יזכה בתחרות - מההאזנה הראשונה באפליקציה ועד ההצבעה האחרונה באולם. מי יהיה השיר הזוכה של פסטיגל 2026? בעוד מספר שבועות נתחיל לגלות.