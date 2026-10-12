הזמר דוד ד'אור יציין ב-23 בדצמבר הקרוב 35 שנות קריירה מוזיקלית עשירה, בערב חגיגי וחד־פעמי בהיכל התרבות בתל אביב. המופע המיוחד יכלול אורחים מהשורה הראשונה של המוזיקה הישראלית, ביניהם ריטה, מירי מסיקה ושלומי שבת, שיעלו יחד עם ד'אור על במה אחת לערב מרגש של מוזיקה ישראלית איכותית.

המופע יתקיים בליווי תזמורת האופרה הקאמרית בניצוחו של גיא פדר, ויציג עיבודים סימפוניים חדשים ללהיטיו הגדולים של ד'אור לצד יצירות קלאסיות וקלאסיקות בינלאומיות. מדובר בהזדמנות נדירה לחוות את המוזיקה של אחד הזמרים האהובים בישראל בעיבוד תזמורתי מלא, המשלב בין המסורת המוזיקלית העשירה לבין הפופ הישראלי העכשווי.

מסע מוזיקלי של שלושה עשורים וחצי

דוד ד'אור, שהחל את דרכו המוזיקלית בשנות ה-80, הפך לאחד הזמרים המוערכים והאהובים בישראל. לאורך השנים הוא ליווה את הקהל הישראלי בשירים מרגשים ומלהיבים, שחלקם הפכו לקלאסיקות של המוזיקה הישראלית. השנה האחרונה הייתה מאתגרת במיוחד עבור הזמר, כשבחודש ספטמבר האחרון חווה אירוע דרמטי במהלך הופעתו בפולין, כאשר פעילה פרו־פלסטינית התיזה עליו צבע אדום במהלך ביצוע התפילה "אבינו מלכנו".

למרות האתגרים, ד'אור ממשיך להופיע ולהפיץ את מסריו המוזיקליים של שלום ואחדות. בשיחה שפרסם לאחר האירוע בפולין, הוא הבהיר: "אני מעדיף להאיר זרקור על דברים טובים שקורים. אנחנו לא נשברים ואני אמשיך להגיע לכל מקום שמזמינים אותי. אני גאה להיות ישראלי וגאה להיות יהודי".

שלושה כוכבים על במה אחת

האורחים המיוחדים שיעלו לבמה לצד ד'אור מייצגים את מיטב המוזיקה הישראלית. ריטה, הזמרת והשחקנית האהובה, ידועה באנרגיה הבלתי נדלית שלה ובקול הייחודי. רק לפני מספר חודשים היא הרימה את הקהל בפסטיבל חוצות היוצר בירושלים, במופע שחגג 50 שנה לפסטיבל.

מירי מסיקה, הזמרת והשחקנית המוכשרת, הוכיחה לאחרונה את עוצמתה הווקאלית כשהשחררה ביצוע מרגש לתפילת "אבינו מלכנו" לקראת עשרת ימי תשובה. "המילים קיבלו משמעות עוד יותר חזקה אחרי השבעה באוקטובר", שיתפה מסיקה, והביצוע שלה זכה לתהודה רבה בקרב הציבור.