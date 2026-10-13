מאיי איי איי ל-AI: התשדירים הסרוגים ש"שברו את המסך" 

תעמולת הבחירות בישראל עברה גלגולים רבים, מהשדרנים הרשמיים באולפן שדיברו לאט וברור ועד לסרטוני קצביים לסמארטפון לפני יום הבחירות וגם אחריו. כשחוזרים בסרטונים למפלגות הציונות הדתית בעבר, אפשר להבין בדיעבד את הגיבוש ואת הניתוק במגזר: מהסגנון הממלכתי-שמרני מובהק, דרך האידיאולוגיה הבלתי מתפשרת ועד לפוליטיקה השיווקית המהירה והעצבנית של המאה ה-21.

רגע לפני שסרטוני התעמולה שכולם חושבים שכבר לא צריך חוזרים למסכים לניידים ולתקשורת המדוברת ריכזנו עבורכם במקום אחד את התשדירים והסרטונים הכי בולטים של רשימות המגזר לכנסת לדורותיהן עם הסבר קצר על מהותן וביקורת על המוצר המשודר.