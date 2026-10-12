ניצחון לאהוד ברק: פעיל הימין יפצה אותו בעשרות אלפי שקלים

אהוד ברק ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

בית משפט השלום בתל אביב־יפו נתן היום (שני) תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק נגד אלון בראלי, ובמסגרתו יחויב בראלי לשלם לברק 60,000 ש"ח, להסיר את הפרסומים נגדו ולפרסם התנצלות פומבית והודאה כי דבריו אינם אמת. את פסק הדין נתן השופט טל חבקין, סגן הנשיאה.

התביעה, שהוגשה ביוני 2024 באמצעות עורכי הדין עודד גזית ותמר וסר, נסבה על שורה של פרסומים שבהם האשים בראלי את ברק, בין היתר, בפדופיליה ובעמידה מאחורי טבח ה־7 באוקטובר. בראלי יוצג בהליך על ידי עו"ד אוריאל ניזרי. הצדדים הגישו לבית המשפט הסכמה שלפיה ייתן פסק דין לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, וסוכם כי סכום הפיצוי שישלם בראלי יעמוד על סכום שבין אפס ל־70,000 ש"ח, כשההכרעה בסכום המדויק תימסר לשופט לאחר הגשת טיעונים קצרים. לאחר שעיין בטיעונים, קבע השופט חבקין כי בראלי ישלם לברק 60,000 ש"ח, ונתן להסכמה תוקף של פסק דין.

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במסגרת ההסכם התחייב בראלי להסיר, תוך שבעה ימים ממועד פסק הדין, את כל הפרסומים שנכללו בכתב התביעה, וכן פרסומים פוגעניים נוספים שפרסם נגד ברק ושלא נכללו בו. עוד הוסכם כי אם יאתר ברק פרסומים נוספים שלא הוסרו, יעביר רשימה שלהם לבא כוחו של בראלי, והאחרון יסיר גם אותם תוך שבעה ימים.

מעבר לכך, התחייב בראלי לפרסם ברשת החברתית X, תוך שבעה ימים, הודעה שבה יכתוב כי במסגרת פסק דין שניתן תוקף להסכם פשרה בתביעת לשון הרע שהגיש נגדו ברק, הוא מסכים להסיר את כל הפרסומים הפוגעניים, להתנצל, ומבהיר שהפרסומים אינם אמת. בהודעה יצוין גם כי נפסק נגדו פיצוי בסך 60,000 ש"ח. הוסכם עוד כי ההבהרה תפורסם תוך שבעה ימים מהסרת הפרסומים ולאחר מתן פסק הדין.