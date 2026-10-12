הבחירות לא יתקיימו: רוסיה דוחה את הצעת אוקראינה להפסקת אש

( Leib Abrams/Flash90, זלנסקי (צילום: Oleksandr Osipov / Shutterstock), (צילום: שאטרסטוק) )

התגובה הגיעה: הקרמלין דחה היום (שני) את הצעתו של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי להפסקת אש של 60 יום, שתיערך כדי לאפשר לאוקראינה לקיים בחירות לנשיאות. לטענת דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב, רוסיה לא מעוניינת בהפסקת אש זמנית, אלא בהסכם לטווח ארוך שיסיים את המלחמה אחרי מעל 4 שנים.

"גם הנשיא פוטין וגם גורמים בדרגים אחרים הצהירו שוב ושוב שאנחנו לא רוצים הפסקת אש" אמר פסקוב. "אנחנו רוצים שלום ארוך טווח, ומוכנים לעשות כל מה שאפשר כדי להשיג אותו". למרות דחיית ההצעה האוקראינית, פסקוב טען כי "אם אוקראינה תחליט לקיים בחירות, הנשיא פוטין מוכן להורות על הפסקת התקיפות במדינה ביום הבחירות".

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כזכור, הדיון על קיום בחירות באוקראינה החל שלשום אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את זלנסקי וקרא להחליפו במנהיג אחר שיוכל "לעשות עסקה" עם רוסיה. "אני מציע שיבחרו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה כי הוא היה יכול לעשות הרבה עסקאות ומסיבה כלשהי הוא אף פעם לא עושה" טען. "אני חושב שהגיע הזמן לאוקראינה לקבל נשיא חדש".

בתגובה, זלנסקי אמר אתמול כי הוא מוכן לקיים בחירות בארצו, בתנאי שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יסכים להפסקת אש של 60 יום. "עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, זו האומה שלנו, האזרחים שלנו, שצריכים לבחור את המנהיג שלהם" אמר זלנסקי בראיון לרשת ABC News. "אנחנו במלחמה, וקשה מאד לארגן בחירות במצב כזה. אין מספיק ביטחון, וזה בניגוד לחוק. אבל הדבר העיקרי הוא שצריך תשתיות בטוחות, כדי שאנשים לא יפחדו להצביע".

מיד לאחר מכן הוא פנה לטראמפ בעצמו: "אני יודע שפוטין גם רצה חילופי שלטון באוקראינה. אז אנא, טראמפ, תעביר מסר לפוטין: תן לנו חודשיים, 60 ימים של הפסקת אש מוחלטת, ואנחנו נקיים בחירות באוקראינה. זה הצעד הראשון. אם הם רוצים הפסקת אש - אנחנו מוכנים לזה. ואנחנו נהיה מוכנים לקבל כל החלטה שהעם האוקראיני יקבל".